Vlastná správa mýtneho systému je výhodnejšia, potvrdzuje štúdia

Bratislava 11. augusta (TASR) – Spravovanie výberu mýta vlastnými silami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) je výhodnejšie, ako by to bolo formou dodávateľa. Zabezpečenie zákazníckych služieb a palubných jednotiek diaľničiarmi by však bolo nákladnejšie ako dodávateľská alternatíva. Vyplýva to zo štúdie uskutočniteľnosti, ktorú zverejnila NDS.



Štúdia hodnotila aj rôzne alternatívy projektu z pohľadu rozsahu siete vymedzených úsekov ciest. Najvhodnejšiu na realizáciu označila základnú alternatívu, ktorá uvažuje so zachovaním jestvujúceho rozsahu spoplatnenia ciest prvej triedy, a rozšírenú alternatívu, ktorá pokrýva rozsah prvej alternatívy a rozširuje rozsah spoplatnenia o všetky vymedzené úseky na ostatných cestách prvej triedy (okrem úsekov, nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí), doteraz spoplatnených nulovou sadzbou mýta. Ako ekonomicky najefektívnejšie odporúča zachovať základný rozsah spoplatnenia s rozšírením o vymedzené úseky ciest nachádzajúce sa na diaľničnom prieťahu D1 a D2 v Bratislave.



Zabezpečenie zákazníckych služieb silami NDS by podľa štúdie bolo o 16 % nákladnejšie ako zaistenie služieb dodávateľom. Podobne je to aj v prípade palubných jednotiek, kde je výhodnejšie zabezpečenie dodávateľom. Štúdia zároveň ráta s tým, že výber mýta budú spravovať diaľničiari. Všetky alternatívy počítajú s obstaraním infraštruktúry elektronického výberu mýta do majetku NDS.



V rámci hodnotenia možností technologického riešenia bola podľa štúdie preukázaná vhodnosť satelitného určovania polohy pred inštaláciou mýtnych brán mikrovlnného systému.



V prípade variantu so základným rozsahom spoplatnenia, pričom zákaznícke služby a palubné jednotky by boli zabezpečené dodávateľom, výkon agendy správcu výberu mýta by bol na NDS a zároveň pri satelitnej technológii by ekonomická čistá súčasná hodnota investície bola v rozmedzí od 815 do 887 miliónov eur. Pri variante s rovnakými parametrami s tým rozdielom, že by išlo o rozšírený rozsah spoplatnenia, by bola táto hodnota od 841 do 916 miliónov eur. A to pri uvažovaní o päťročnej základnej dobe prevádzkovania projektu. Nákladovosť by nemala ani pri najhoršom scenári presiahnuť 15 %.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) minulý týždeň uviedol, že nový mýtny systém by si mal štát prevádzkovať sám. Prvý z niekoľkých tendrov, ktorý bude na hlavnú časť mýtneho systému, plánuje vyhlásiť na jeseň tohto roka. Nový mýtny systém by mal stáť celkovo do 350 miliónov eur na celé obdobie desiatich rokov.