Vlastná ťažba USA môže ohroziť podiel Ruska na tureckom trhu s plynom
Washington otvorene tlačí na spojencov vrátane Turecka, aby ukončili energetické vzťahy s Ruskom a Iránom.
Autor TASR
Ankara/Moskva 8. októbra (TASR) - Turecko by v najbližších rokoch mohlo zhruba polovicu svojej spotreby plynu generovať z vlastnej produkcie a zo zvýšenia objemu dovozu z USA. Takáto zmena v energetickej politike by mohla ohroziť podiel na poslednom z veľkých európskych trhov s plynom pre ruských a iránskych dodávateľov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Washington otvorene tlačí na spojencov vrátane Turecka, aby ukončili energetické vzťahy s Ruskom a Iránom. Naposledy tak americký prezident Donald Trump urobil počas návštevy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana koncom septembra v Bielom dome.
Diverzifikácia dodávok zároveň posilní energetickú bezpečnosť Turecka, ako aj jeho ambície stať sa regionálnym centrom pre obchod s plynom. Ankara má záujem reexportovať dovezený skvapalnený zemný plyn (LNG) a vyvážať aj svoju vlastnú produkciu do Európy, zatiaľ čo ruský a iránsky plyn by využívala pre domáci trh, povedal Sohbet Karbuz zo Stredomorskej organizácie pre energetiku a klímu sídliacej v Paríži.
Rusko je pre Turecko stále najväčším dodávateľom plynu, jeho podiel na tureckom trhu sa však za posledných 20 rokov znížil. V 1. polroku tohto roka dosiahol podiel Ruska na trhu s plynom v Turecku 37 %, zatiaľ čo pred dvomi desaťročiami to bolo viac než 60 %.
Dlhodobý kontrakt medzi Ruskom a Tureckom o dodávkach plynu prostredníctvom plynovodov Blue Stream a TurkStream v objeme 22 miliárd kubických metrov (m3) ročne zanedlho vyprší. Kontrakt s Iránom o dodávkach 10 miliárd m3 ročne exspiruje v polovici budúceho roka, zatiaľ čo kontrakty s Azerbajdžanom v objeme 9,5 miliardy m3 vypršia v rokoch 2030 a 2033. Aj keď Turecko pravdepodobne niektoré z týchto kontraktov predĺži, dá sa očakávať, že bude požadovať pružnejšie podmienky a menší objem.
V rovnakom období Ankara viac využíva alternatívne zdroje. Turecká spoločnosť TPAO zvyšuje objem produkcie z domácich ložísk, zatiaľ čo viaceré štátne a súkromné firmy rozšírili dovozné terminály na väčší objem dovozu LNG z USA a Alžírska. Zatiaľ čo tento rok predstavujú domáca produkcia a zakontrahované dodávky LNG zhruba 15 miliárd m3, od roku 2028 by to mohlo byť ročne viac než 26 miliárd m3. To je zhruba polovica z celkovej potreby plynu v Turecku, ktorá dosahuje 53 miliárd m3.
Viacero kontraktov na dovoz LNG podpísali Turci s Američanmi. Ich hodnota dosahuje približne 43 miliárd USD (36,86 miliardy eur). Súčasťou je aj v septembri podpísaný 20-ročný kontrakt s firmou Mercuria.
Vzhľadom na to, že Turecko už toľko ruského plynu ako pred rokmi nepotrebuje, podľa Alexeja Belogorijeva z moskovského Inštitútu pre energiu a financie by turecká firma BOTAS mohla dovoz z Ruska teoreticky do dvoch až troch rokov zastaviť. „To však neurobia, pretože ruský plyn je cenovo konkurencieschopný a predstavuje prebytok, ktorý BOTAS môže využívať na vyvíjanie tlaku na ďalších dodávateľov,“ povedal Belogorijev. Navyše, Ankara má úzke väzby s Ruskom v mnohých iných oblastiach. Ruská spoločnosť Rosatom stavia prvú jadrovú elektráreň v Turecku a Rusi sú kľúčovým dodávateľom ropy a nafty do Turecka.
(1 EUR = 1,1666 USD)
