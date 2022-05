Vlastné auto môže byť pre domácnosť prínosom, ale aj záťažou

Bratislava 17. mája (TASR) - Vlastné auto môže byť prínosom, ale aj ohrozovať finančné fungovanie domácnosti. Náklady na automobil netvorí iba cena za jeho kúpu, je potrebné počítať aj s ďalšími nemalými výdavkami, upozorňuje odborník na osobné financie Roman Škrteľ zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.



Dôležité je podľa neho položiť si základnú otázku, či automobil, ktorý vlastním alebo chcem vlastniť, je pre mňa aktívum alebo pasívum. "Ak mi generuje príjem alebo je neodmysliteľnou súčasťou nadobúdania môjho príjmu, prináša mi to ekonomickú hodnotu do budúcna, stáva sa aktívom a môžeme hovoriť o forme investície," zhodnotil Škrteľ. Na druhej strane môže byť kúpa auta len emočným rozhodnutím, v takom prípade je to jedno z najčastejších nesprávnych rozhodnutí, ktoré môže mať negatívny vplyv na rodinné financie.



Udalosti za posledné roky ako pandémia, či vojna na Ukrajine narušili výrobu nových automobilov. Chýbajú základné komponenty, prerušili sa subdodávky, cena áut stúpla a na nové sa čaká niekoľko mesiacov, pripomína odborník. Zároveň upozorňuje, že kúpou vozidla sa výdavky nekončia.



"Ak si uvedomíme sprievodné náklady na prevádzku, ako napríklad poistenie, či už zákonné, alebo individuálne havarijné, pravidelné servisné prehliadky, údržba, diaľničné poplatky, náklady na parkovanie, či už rezidenčné, alebo štandardné spoplatnené parkovacie miesta, roztočí sa kolotoč pravidelných výdavkov,“ priblížil Škrteľ. Nežiaducim efektom týchto nákladov môže byť absencia tvorby rezerv či aktív v rodine, pretože ich už nemá z čoho tvoriť.



Odborník na financie upozorňuje tiež na negatívny efekt opotrebovania. Čím je auto staršie a má viac najazdených kilometrov, jeho cena klesá. S pribúdajúcim vekom vozidla spravidla stúpajú aj prevádzkové náklady na údržbu a opravy.



Jedným z najväčších výdavkov spojených s autom sú pohonné látky, ktorých ceny v posledných mesiacoch výrazne rastú. V závislosti od toho, ako často motorista tankuje, tak ročne zaplatí o niekoľko stoviek viac oproti minulosti, doplnil Škrteľ.