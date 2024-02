Vlastníci akcií z kupónovej privatizácie by si mali zistiť ich hodnotu

Bratislava 25. februára (TASR) - Vlastníci akcií z kupónovej privatizácie by si pred rozhodnutím, ako s nimi ďalej naložia, mali zistiť, či akcie majú nejakú hodnotu. Ak sa s nimi na burze už neobchoduje, za posledné roky akcionár nezískal žiadnu dividendu či sa nedá overiť, ako sa akciám ekonomicky darí, je namieste zvážiť ich vlastníctvo. Poradila to spoločnosť Swiss Life Select Slovensko.



Niektorí Slováci v minulosti odmietli ponuku na odkúpenie cenných papierov z kupónovej privatizácie, akcie si ponechali, no namiesto zisku musia platiť poplatky za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov.



"V prvom rade treba zistiť, čo vlastne na svojom účte človek má a či tieto akcie majú nejakú hodnotu," odporučil riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a podpredseda predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave Róbert Kopál. Dodal, že skontrolovať stav akcií si môžu ľudia vo výpise z účtu Centrálneho depozitára cenných papierov.



Ak sa s akciou obchoduje, odborníci odporučili dohľadať si jej poslednú cenu. Stačí len osloviť obchodníka s cennými papiermi, ktorý je členom burzy a požiadať ho o zrealizovanie obchodu. Ak sa s akciami na burze už neobchoduje, či sa nedá zistiť, ako sa im ekonomicky darí, je namieste zvážiť vlastníctvo daných akcií.



Podľa odborníkov je však zistenie aktuálnej ceny týchto akcií namieste. "V minulosti sa v rámci možnosti darovania akcií prevádzali aj akcie, ktoré zďaleka neboli 'bezcenné' a 'problémové'. Obchodovalo sa s nimi na burze a ľudia sa tak nevedomky zbavili hodnotných investícií," priblížil investičný analytik Swiss Life Select Slovensko Pavel Škriniar.



Dodal, že nákup konkrétnych akcií je vhodný až v prípade, ak základ investičného majetku tvoria dostatočne diverzifikované riešenia. "Nástroje kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy alebo ETF, sú pre bežného človeka jednoznačne vhodnejšie než akcie či dlhopisy. Určite pre diverzifikáciu rizika a zároveň pre pohodlie, keďže všetku prácu s cennými papiermi robí za neho správca fondu," uzavrel Škriniar.