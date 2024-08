Vlastníci bytov budú mať od roku 2025 možnosť hlasovať aj elektronicky

Bratislava 21. augusta (TASR) - Vlastníci bytov a nebytových priestorov by mali mať od budúceho roka možnosť na schôdzi vlastníkov hlasovať aj elektronicky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda.



"Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov," uviedol predkladateľ v dôvodovej správe k návrhu zákona.



Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 31. marca 2021, zaviedol do správy bytov nový inštitút, podľa ktorého mohli vlastníci bytov a nebytových priestorov svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (elektronické hlasovanie).



"Vzhľadom na to, že v praxi tento model uľahčoval rozhodovanie vlastníkov pri správe domov a sú naň pozitívne ohlasy, navrhuje sa zavedenie elektronického hlasovania aj pre mimopandemické obdobie," podčiarkol rezort financií.



Za elektronické prostriedky možno podľa MF považovať prostriedky informačnej a komunikačnej technológie umožňujúce individualizovaný prejav vôle, napríklad elektronická pošta alebo iný komunikačný prostriedok, ktorý identifikuje vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nezameniteľným spôsobom, napríklad pridelením identifikátora správcom alebo spoločenstvom.



Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. januára 2025, pretože pandemické predpisy, ktoré upravovali elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, definitívne stratia účinnosť 31. decembra 2024.