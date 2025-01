Vlastníci nehnuteľností v Žarnovici si na daniach mierne priplatia

Žarnovica 23. januára (TASR) - Vlastníci nehnuteľností na území mesta Žarnovica si tento rok na daniach mierne priplatia. Zvýšenie ročných sadzieb daní z nehnuteľností odsúhlasili žarnovickí poslanci vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta, ktoré vstúpilo do platnosti od 1. januára tohto roka.



Dôvodom zvyšovania daní je podľa primátorky Žarnovice Aleny Kazimírovej zosúladenie výšky sadzieb miestnych daní s platnou legislatívou, podľa ktorej nesmie najvyššia ročná sadzba dane zo stavieb stanovená správcom dane presiahnuť desaťnásobok najnižšej ročnej sadzby dane určenej vo VZN.



"Navrhovanými zmenami sadzieb dane zo stavieb a bytov vo VZN sa v roku 2025 postupnými krokmi zníži tento násobok na 10,87, pričom v roku 2024 bol 11,62 a v roku 2023 bol na úrovni 11,64," priblížila Kazimírová s tým, že táto aplikácia zákona na prenos povinnosti samosprávam byť sebestačné sa inak ako miernou cestou automatickej indexácie a inflácie nedá zrealizovať.



"Pretože výnos dane z príjmov fyzických osôb na úrovni výberu štátneho rozpočtu rastie, no transfer obciam klesá. Daň z nehnuteľností bude naberať na význame a bude hlavným nástrojom na príjem a zabezpečovanie úloh," skonštatovala. Kazimírová dodala, že príjmy mesta zo zvýšených ročných sadzieb daní za stavby, pozemky a byty by mali tento rok narásť približne o 20.700 eur.