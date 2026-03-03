< sekcia Ekonomika
Vlastníci novostavieb v Sasinkove čakajú roky na príjazdovú cestu
Bez spevnenej cesty nie je možná ich kolaudácia.
Autor TASR
Sasinkovo 3. marca (TASR) - Vlastníci desiatich novostavieb rodinných domov v obci Sasinkovo (okres Hlohovec) čakajú už viac ako tri roky na vybudovanie spevnenej príjazdovej komunikácie k ich nehnuteľnostiam. Ako pre TASR uviedla obyvateľka jedného z rodinných domov Kristína Krnačová, bez spevnenej cesty nie je možná ich kolaudácia. Developer Ľuboš Paulík reagoval, že na výstavbe cesty sa pracuje a v máji alebo júni by mohla byť hotová.
„Problém je v prístupe k domom, ku ktorým vedie svahovitá cesta s nepríjemným povrchom. Ani po štyroch rokoch od podpísania zmluvy a nespočetného množstva sľúbených termínov výstavby nebola dokončená,“ povedala Krnačová. Žiada o okamžitú výstavbu cestnej komunikácie. „Všetky peniaze za domy sú vyplatené, nevidíme dôvod, prečo ďalej čakať na ďalšie predĺženie stavebného povolenia,“ dodala.
Developer Paulík v reakcii pre TASR uviedol, že obrubníky pri ceste sú už na 80 percent uložené. „Čo sa týka termínu, dohodli sme sa, že na jar sa pokračuje,“ povedal s tým, že termín dokončenia cesty ovplyvnila aj operácia kolena spoločníka. Deklaroval, že obyvatelia rodinných domov by sa mohli spevnenej cesty dočkať v máji alebo júni tohto roka. Podčiarkol, že s vlastníkmi rodinných domov komunikuje.
