Vlastníci nových dieselových áut od VW môžu žiadať o kompenzácie

Karlsruhe 21. februára (TASR) - Vlastníci dieselových áut od Volkswagenu kupovaných ako nové, ktorí boli poškodení emisnou kauzou firmy, majú stále nárok na finančné kompenzácie, napriek tomu, že stanovená lehota na podanie žiadosti už uplynula. Uviedol to Spolkový súdny dvor (BGH) v Karlsruhe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rozhodnutie súdu sa týka tísícov vlastníkov nových dieselových áut od spoločnosti VW, ktorí zažalovali automobilku s požiadavkou na odškodnenie až po uplynutí trojročnej lehoty. Vlastníci sa obrátili na súd, pričom dúfali, že budú mať možnosť na kompenzácie aj po termíne, a to na základe osobitného ustanovenia v nemeckom občianskom zákonníku, ktoré v prípade kompenzačných káuz umožňuje výnimky. Súd aj nakoniec rozhodol, že vlastníci nových vozidiel nárok na odškodnenie majú.



To sa netýka vlastníkov jazdených dieselových vozidiel od Volkswagenu. V ich prípade súd ešte začiatkom februára rozhodol, že po uplynutí stanovenej trojročnej lehoty sa už ich žiadosti prerokovávať nebudú.



Emisná kauza Volkswagenu vypukla v septembri 2015, keď americký Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) zverejnil, že automobilka do státisícov naftových áut v USA inštalovala softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Automobilka manipulovanie s emisiami neskôr priznala, čo ju v nasledujúcich rokoch stálo množstvo žalôb a desiatky miliárd eur na pokutách a kompenzáciách.