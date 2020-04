Vlastníci v bytových domoch sú odstavení od rozhodovania

Bratislava 23. apríla (TASR) – Vlastníci nehnuteľností v bytových domoch sú dočasne odstavení od možnosti rozhodovania a výkonu svojich práv pre zákaz zhromažďovania sa. Upozornilo na to Združenie pre lepšiu správu bytových domov vo štvrtok na tlačovej besede. Združenie volá po úprave možnosti písomného hlasovania.



„Chceli by sme poukázať na otvorenie bytového zákona, ktorý zatiaľ nebol v súčasnosti novelizovaný, najmä v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, čo vnímame ako veľký problém v niektorých veciach, napríklad v otázke hlasovania,“ uviedol predseda združenia Marek Perdík. Od 9. marca platí zákaz zhromažďovania sa, pričom do tejto kategórie spadá aj schôdza bytového domu.



„Nebola však riešená otázka písomného hlasovania, ako jedna z alternatív zhromažďovaní a schôdzí. A to vnímame ako veľký problém, pretože týmto spôsobom sa výkon vlastníckych práv v bytových domoch formou hlasovania, či už písomného alebo na schôdzach, úplne odstraňuje,“ vysvetlil predseda združenia s tým, že pri písomnom hlasovaní je dôležité overiť podpis. „Ak takýto podpis overujete aspoň dvomi overovateľmi, je celkom na mieste uvedomiť si, že keď sa do kontaktu s nejakým vlastníkom tento overovateľ dostane, tak je možné, aby vírus rozšíril po celom bytovom dome, čo aktuálne nie je vôbec žiaduce,“ dodal Perdík.



Združenie navrhuje dočasne upraviť možnosti písomného hlasovania formou zvýšených hygienických štandardov. Ako príklad Perdík uviedol dvojmetrové rozstupy v potravinách či nosenie rukavíc alebo vlastného pera na pošte.



„Mnoho bytových domov nemá zvolených svojich predsedov, v mnohých bytových domoch nemajú výkonné funkcie zabezpečené, prípadne sa im končia nejaké zmluvy a potrebujú nadviazať na bežný štandard, na ktorý boli zvyknutí pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu,“ dodal Perdík.



Ako ďalej uviedol, blíži sa aj obdobie ročného vyúčtovania, ktoré vykonávajú správcovia bytových domov. Tento akt je však naviazaný na dodávateľov, ktorí im majú poskytnúť faktúry, tie však správcovia nemajú k dispozícii a tým pádom nie sú schopní objektívne vykonať vyúčtovanie. Toto vyúčtovanie je správca povinný vykonať a predložiť do konca mája. Správcovia jednak nestíhajú vyúčtovania vykonať a na druhej strane, aj keby ich stihli vypracovať, nevedia ich predložiť bez rizika, pretože pri predkladaní opäť dochádza k osobnému kontaktu. Združenie navrhuje odklad tejto povinnosti najneskôr do konca augusta.



Združenie pre lepšiu správu bytových domov reprezentuje vzorku takmer jedného milióna ľudí, ktorí bývajú v bytových domov. Má okolo 550 členov a zoskupuje približne 206.000 bytov.