Vlastníci: Zámer odkúpiť pozemky v národných parkoch je nesprávny

Bratislava 28. mája (TASR) - Zámer odkúpiť alebo zameniť pozemky v národných parkoch na Slovensku do štátneho vlastníctva je podľa súkromných vlastníkov lesov nesprávny a nereálny. Ako približuje ich platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, v národných parkoch ide o desiatky tisíc hektárov pozemkov s predpokladanou výkupnou cenou v desiatkach miliárd eur. Reagovala tak na ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO), ktorý zámer predstavil v rozhovore pre TASR.



Súkromní vlastníci pripomínajú, že viac ako polovica lesov na Slovensku je neštátnych a bez dohody s nimi nie je možné dosiahnuť zmeny. "Vlastníci dlhodobo deklarujú pripravenosť byť aktívnymi nositeľmi zlepšení a súčasťou zmien, ktoré k nim povedú. Narážajú však práve na ministerstve životného prostredia na nezáujem, neodôvodnené predsudky a často aj jednostranné rozhodnutia, prijímané nie na základe faktov, ale ideológií, ktoré sú ohrozením našej prírody," hovorí predseda Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Juraj Vanko.



Výkup štátnych lesov je podľa Vanka nereálny a rovnako nie je možné ani zameniť všetky neštátne pozemky vo veľkoplošných chránených územiach za iné náhradné pozemky. "Vlastníci lesných pozemkov napríklad na Liptove nemajú z pochopiteľných dôvodov záujem o náhradné pozemky v inom vzdialenom regióne, mimo ich domova," podotkol Vanko. To, že sa zámenu a odkúpenie pozemkov podarilo dosiahnuť v Česku, sa nezakladá na pravde, tvrdí platforma.



Vanko skonštatoval, že vlastníci lesov už dokázali, že sú schopní sa o les zodpovedne a odborne porastať, "pokiaľ im to bolo umožnené a nezačali byť obmedzovaní výkonom štátnej ochrany prírody". Odmietajú tiež akýkoľvek spôsob nátlaku na vyvlastnenie lesov. "Naopak, chcú ho potvrdiť aj v národných parkoch v rámci možností, ktoré im dáva zákon o ochrane prírody a krajiny vo forme zmluvnej starostlivosti o chránené územia," povedal Vanko.



Budaj uviedol, že sa najskôr zameria na odkúpenie alebo zámenu pozemkov, ktoré majú byť v bezzásahovej zóne s piatym stupňom ochrany. Následne plánuje odkúpiť územia v treťom a štvrtom stupni ochrany prírody v národných parkoch.