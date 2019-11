Vlastník British Airways kupuje za 1 mld. eur španielsku Air Europa

Londýn 4. novembra (TASR) - Spoločnosť IAG, ktorá vlastní britské aerolínie British Airways a španielsku Iberiu, v pondelok oznámila, že sa dohodla na prevzatí španielskej leteckej spoločnosti Air Europa. Hodnota kontraktu bola stanovená na 1 miliardu eur.



Air Europa zabezpečuje domáce a medzinárodné lety do takmer 70 destinácií vrátane diaľkových letov na trhy Amerík. Jej letový park predstavuje 66 strojov. Dokončenie prevzatia sa očakáva v 2. polroku budúceho roka, pričom bude závisieť od súhlasu regulačných úradov.



IAG podľa denníka Financial Times očakáva, že dohoda mu umožní spustiť nové linky do krajín Latinskej Ameriky a na karibský trh a zvýši jeho podiel v oblasti prepravy medzi Európou a Južnou Amerikou na 26 %. V súčasnosti IAG zabezpečuje medzi týmito kontinentmi zhruba 19 % letov. Okrem toho si od kontraktu sľubuje, že z Madridu vytvorí jedno z kľúčových európskych letísk, ktoré bude schopné konkurovať Amsterdamu, Frankfurtu, londýnskemu letisku Heathrow a Parížu.



"IAG potreboval nájsť spôsob, ako posilniť svoju pozíciu na trhu Latinskej Ameriky," uviedli analytici zo spoločnosti Bernstein. IAG oznámil kontrakt iba niekoľko týždňov po tom, ako americká Delta Air Lines uviedla, že kupuje 20-percentný podiel v juhoamerickej leteckej spoločnosti Latam. Podľa šéfa IAG Willieho Walsha je však termín dohody s Air Europa náhodný a s kontraktom Delty nemá nič spoločné.



Air Europa sa tak pridá k British Airways, Iberii, ale aj k ďalším aerolíniám v portfóliu IAG, ako Aer Lingus, Vueling či Level. Spočiatku firme názov Air Europa zostane, pričom bude fungovať ako samostatná časť španielskej Iberie. Ako však Walsh dodal, časom IAG podľa všetkého počet značiek na španielskom trhu zníži.