Vlastník British Airways sa v roku 2022 vrátil k zisku

Londýn 24. februára (TASR) - Spoločnosť IAG, vlastník aerolínií British Airways a španielskej leteckej spoločnosti Iberia, sa v minulom roku vrátila k zisku. Umožnilo to ukončenie rozsiahlych protipandemických opatrení a s tým spojené zotavenie cestovného ruchu a leteckého sektora. Výsledkom bolo zvýšenie tržieb IAG takmer na trojnásobok oproti roku 2021. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Spoločnosť IAG v piatok oznámila, že za minulý rok zaznamenala čistý zisk 431 miliónov eur, zatiaľ čo za rok 2021 vykázala po zdanení čistú stratu 2,9 miliardy eur. Stratová bola aj v roku 2020, prvom roku pandémie nového koronavírusu. "Rok 2022 bol rokom výrazného zotavenia, k čomu prispel opätovný dopyt po cestovaní a voľnočasových aktivitách a otvorenie trhov," povedal šéf IAG Luis Gallego.



To sa odrazilo aj na vývoji tržieb. Za rok 2022 dosiahla spoločnosť tržby na úrovni 23 miliárd eur, zatiaľ čo v roku predtým 8,5 miliardy eur.



IAG, do ktorej portfólia patria okrem British Airways a Iberie aj menšie spoločnosti ako Aer Lingus a Vueling, už vo štvrtok (23. 2) uviedla, že kupuje zvyšných 80 % leteckej spoločnosti Air Europa, ktoré ešte nevlastní. Dokončenie celého procesu očakáva vedenie IAG do 1,5 roka, keďže akvizícia si vyžaduje súhlas regulačných úradov.