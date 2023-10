Vlastník British Airways zvýšil kvartálne tržby aj zisk

Londýn 27. októbra (TASR) - Spoločnosť International Consolidated Airlines Group (IAG) zvýšila zisk v 3. štvrťroku o viac než 50 %, k čomu prispel vysoký dopyt po leteckej doprave počas letnej dovolenkovej sezóny, ako aj nižšie náklady na pohonné látky. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.



Zisk pred zdanením spoločnosti IAG, do ktorej portfólia patria aerolínie British Airways či španielska Iberia, dosiahol 1,58 miliardy libier (1,81 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 56,4 %. Po zdanení dosiahol zisk 1,23 miliardy libier a zvýšil sa tak o 44,2 %.



Celkové tržby spoločnosti dosiahli takmer 8,65 miliardy libier. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 18 %.



Spoločnosť zároveň počíta s dobrými výsledkami za celý rok 2923. "Očakávame, že rok 2023 bude rokom výrazného zotavenia marží, ako aj prevádzkového zisku," uviedla spoločnosť IAG.



(1 EUR = 0,8717 GBP)