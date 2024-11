Vlastník British Airways zvýšil prevádzkový zisk o viac než 15 %

Londýn 9. novembra (TASR) - Britsko-španielska spoločnosť IAG, vlastník aerolínií British Airways, Iberia a Aer Lingus, oznámila za 3. kvartál rast prevádzkového zisku o viac než 15 %, čím prekonala očakávania trhov. Výsledky podporil najmä rast dopytu po jej lukratívnych transatlantických letoch. Tie pomohli spoločnosti vykázať odlišné výsledky než konkurenčné aerolínie Lufthansa a Air France-KLM, ktoré zaznamenali pokles ziskov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť IAG koncom týždňa uviedla, že prevádzkový zisk za tri mesiace do konca septembra dosiahol 2 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje zvýšenie o 15,4 %. IAG tým zároveň prekonal očakávania trhov, ktoré počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni 1,78 miliardy eur.



Tržby dosiahli 9,33 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o takmer 8 %. Spoločnosť zároveň dodala, že pozitívne finančné výsledky očakáva aj v poslednom kvartáli tohto roka.



Okrem zvýšených tržieb výsledky podporil aj pokles nákladov na palivo. Tie podľa IAG klesli medziročne o 4,2 %.



Spoločnosť okrem toho oznámila program spätného odkúpenia akcií v celkovej hodnote 350 miliónov eur. Začiatok programu je stanovený na 11. novembra a ukončiť by sa mal najneskôr 28. februára budúceho roka.



IAG očakáva, že tento rok dosiahnu jeho kapitálové výdavky približne 3,1 miliardy eur. Počas roka predpokladá dodávku zhruba 20 lietadiel, z toho štyroch v poslednom štvrťroku.