Vlastník ČSOB kupuje 365.bank za 761 miliónov eur

Bratislava/Praha/Brusel 15. mája (TASR) - Belgická banková skupina KBC, na Slovensku pôsobiaca prostredníctvom Československej obchodnej banky (ČSOB), kupuje od J&T Finance Group 98,45 % akcionársky podiel v 365.bank. Získa ho na základe hodnoty za celú banku za 761 miliónov eur. Transakcia ešte podlieha schváleniam zo strany regulátorov a jej uzavretie sa očakáva v závere tohto roka. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa ČSOB Zuzana Fečová.



„Počas celého procesu schvaľovania transakcie, ako aj budúcej integrácie ČSOB a 365.bank bude 365.bank aj naďalej riadne dodržiavať svoje záväzky voči klientom a poskytovať profesionálne služby najvyššej kvality,“ zdôraznila hovorkyňa.



Akvizícia 365.bank bude podľa nej znamenať posilnenie bankovej skupiny ČSOB na slovenskom trhu. Výrazne sa zvýši zastúpenie ČSOB v retailovom segmente, napríklad v oblasti úverov, vrátane hypoték, na zhruba 20 % trhový podiel. Na slovenskom bankovom trhu má 365.bank na základe údajov ku koncu roka 2024 z pohľadu aktív 3,7 % podiel, práve s významným zastúpením retailového segmentu.



Kúpna cena zodpovedá 1,4-násobku účtovnej hodnoty 365.bank z decembra 2024 a 9,4-násobku pomeru ceny a čistého zisku banky z rokov 2022 až 2024. Transakčná cena môže byť dodatočne upravená v zmysle podmienok zmluvy, avizovala hovorkyňa.



„Našim cieľom vždy bolo a zostáva posilňovanie pozície na kľúčových trhoch v strednej a východnej Európe. Na Slovensku, ktoré je pre nás kľúčovým trhom, budujeme a posilňujeme našu pozíciu systematicky už viac ako 20 rokov organickým rastom aj akvizíciami,“ zhodnotil generálny riaditeľ KBC Group Johan Thijs, ktorý privítal uzatvorenie dohody.



„Nie je to tak dávno, čo sme sa spojili s bývalou OTP Bankou Slovensko a necelé dve dekády dozadu aj s niekdajšiu Istrobankou. Táto, v poradí tretia akvizícia, pre nás znamená budúce spájanie sa s významným hráčom, ktorý do veľkej miery formuje slovenský bankový trh s dôrazom na prozákaznícku orientáciu a inovatívne riešenia,“ vyhlásil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.



„ČSOB Banka a jej materská spoločnosť KBC sú našimi významnými obchodnými partnermi, a preto som si istý, že banku odovzdávame do tých správnych rúk. Pevne verím, že predaj 365.bank bude v budúcnosti dobre chápaný s ohľadom na nemalé rozvojové plány skupiny JTFG,“ doplnil spoluzakladateľ a predseda predstavenstva J&T Finance Group Patrik Tkáč.



Značka 365.bank bola prvý raz predstavená v roku 2018 ako plne digitálna banka a od roku 2021 spojená s Poštovou bankou, nadobudnúc jej portfólio a pobočky na Slovensku. K 31. decembru 2024 mala celkové aktíva 4,7 miliardy eur, vlastný kapitál 551 miliónov eur a 1292 zamestnancov. Tí obsluhujú približne 830.000 zákazníkov na 57 pobočkách 365.bank, 105 predajných miest Poštovej banky na pobočkách Slovenskej pošty a viac ako 1300 predajných miest Slovenskej pošty v každej pobočke pošty.