Vlastník obchodov IKEA bude platiť mzdy ruským zamestnancom do augusta

Zákazník sedí v americkej sieti rýchleho občerstvenia McDonald's počas posledného pracovného dňa na Puškinovom námestí v Moskve v pondelok 14. marca 2022. Foto: TASR/AP

Štokholm 9. mája (TASR) - Švédska skupina Ingka Group, ktorá vlastní väčšinu obchodov IKEA, v pondelok predĺžila obdobie, počas ktorého bude vyplácať mzdy približne 12.000 zamestnancom v Rusku, o ďalšie tri mesiace, do augusta. Môže v tom pokračovať aj po uplynutí tohto obdobia. Uviedol to manažér Ingka pre maloobchod Tolga Öncü.Najväčší svetový predajca nábytku začiatkom marca oznámil, že dočasne zatvorí obchody v Rusku. Odôvodnil to prerušením dodávateľského reťazca a náročnými podnikateľskými podmienkami v dôsledku ruskej invázie a Ukrajinu. Už v tom čase uviedol tiež, že všetci dotknutí zamestnanci budú dostávať mzdy v rubľoch minimálne do mája.povedal Öncü.dodal.Množstvo západných spoločností pozastavilo svoje operácie v Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu a následné sankcie Západu proti Moskve. A čoraz viac firiem uvádza, že krajinu opúšťa na neurčito.Západné spoločnosti vrátane reťazca s rýchlym občerstvením McDonald's a automobilky Renault zatiaľ aj naďalej platia zamestnancom v Rusku.Moskva medzitým varovala, že môže znárodniť zahraničné podniky, ktoré zastavili svoje operácie v krajine.IKEA funguje prostredníctvom franšízového systému skupiny Ingka, ktorá poskytuje franšízy cez spoločnosť Inter IKEA. Tá má na starosti aj dodávky a v Rusku zamestnáva 2500 ľudí v troch továrňach.Ingka, ktorá je tiež jedným z najväčších vlastníkov nákupných centier na svete, zatiaľ ponechala otvorených svojich 14 centier v Rusku pod značkou MEGA.Öncü odmietol poskytnúť podrobnosti o tom, odkiaľ budú peniaze na vyplácanie miezd v Rusku pochádzať.povedal. Nevyjadril sa ani k tomu, či predajca nábytku zvažuje úplný odchod z Ruska.Ingka má v Rusku 17 predajní a jedno distribučné centrum. V uplynulom fiškálnom roku bolo Rusko jeho desiatym najväčším trhom s maloobchodnými tržbami vo výške 1,6 miliardy eur alebo 4 % z celkových maloobchodných tržieb skupiny.Záväzok predĺžiť vyplácanie miezd o ďalšie tri mesiace sa týka zamestnancov Ingka, a nie zamestnancov Inter IKEA, uviedol hovorca Ingka. Niektorí zamestnanci boli preradení na prácu s vracaním tovaru a údržbou skladov a systémov.TASR o tom informuje na základe správy Reuters.