Vlastník poľskej časti plynovodu Jamal žiada od Gazpromu 1 mld. eur

Varšava 19. mája (TASR) - Poľská spoločnosť Europol Gaz, vlastník poľskej časti plynovodu Jamal, spustila arbitrážne konanie voči plynárenskému koncernu Gazprom za zastavenie tranzitu plynu cez Poľsko. Povedal to podpredseda poľskej vlády a minister štátneho majetku Jacek Sasin s tým, že Europol Gaz požaduje ako kompenzáciu v prepočte viac než 1,3 miliardy eur. Informovala o tom agentúra PAP.



Poľská spoločnosť žiada náhradu škody za straty v dôsledku zastavenia tranzitu ruského plynu prostredníctvom plynovodu Jamal, ktorý prechádza cez Poľsko do Nemecka. Ako uviedol Sasin pre poľskú verejnoprávnu televíziu, Europol Gaz požaduje kompenzácie vo výške zhruba 6 miliárd zlotých (1,33 miliardy eur).



Z tejto sumy približne 850 miliónov zlotých predstavujú nezaplatené pohľadávky za predchádzajúci tranzit plynu, povedal Sasin. Dodal, že bývalý podpredseda poľskej vlády Waldemar Pawlak sa v roku 2010 s Ruskom dohodol, že Poľsko sumu nebude požadovať, podmienkou však bolo, že Rusi budú dodávať plyn cez Jamal až do roku 2045, z čoho by Europol Gaz ťažil.



"Plyn, ktorý mal tiecť cez Poľsko, však netečie, takže Varšava má plné právo požadovať kompenzácie," uviedol Sasin. Okrem spomínanej sumy bude Europol Gaz žiadať od Gazpromu aj ďalších viac než 5 miliárd zlotých, čo je odhadovaný ušlý zisk poľskej firmy v dôsledku nerealizovaného tranzitu plynu do roku 2045, teda roku, do ktorého Rusko sľúbilo plyn cez Poľsko prepravovať.



(1 EUR = 4,5205 PLN)