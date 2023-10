Vlastník značky Nokia začína vyrábať 5G smartfóny v Európe

Helsinki 3. októbra (TASR) - Spoločnosť HMD Global, držiteľ licencie na telefóny značky Nokia, začína vyrábať 5G smartfóny v Európe, a to v Maďarsku. Jej prvý 5G model cieli na zákazníkov, ktorí sa zaujímajú o bezpečnosť údajov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Sme nadšení, že vyrábame model Nokia XR21, náš odolný 5G smartfón, v Európe," povedal v utorok spoluzakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ HMD Global Jean-Francois Baril.



"Sme odhodlaní investovať do bezpečnosti, technológií a výrobných procesov, vďaka ktorým sú naše zariadenia bezpečnejšie a majú dlhšiu životnosť," dodal.



Predtým, ako HMD otvorila svoje prevádzky v Maďarsku, nemala Európa žiadnu rozsiahlu výrobu smartfónov, pretože veľké spoločnosti ako Apple a Samsung vyrábajú svoje telefóny v Ázii, aby znížili náklady.



Podľa HMD prvý európsky model bol navrhnutý pre firemných zákazníkov, ktorí požadovali dodatočné zabezpečenie v spojení so svojimi partnermi v oblasti IT bezpečnosti.



Spoločnosť HMD podpísala v roku 2016 exkluzívnu desaťročnú licenčnú zmluvu s Nokia Oyj, kedysi najväčším svetovým výrobcom telefónov, na výrobu smartfónov a tabletov značky Nokia. HMD už od roku 2019 uchováva a spracúva spotrebiteľské a firemné údaje zo všetkých jej smartfónov na serveroch vo Fínsku, teda v Európskej únii (EÚ).



V marci HMD oznámila, že začne vyrábať smartfóny v EÚ, čím povzbudila ďalšie firmy, aby začali s výrobou v kľúčových sektoroch, ako sú polovodiče. Cena európskej edície Nokia XR21 sa začína na úrovni 649 eur, uviedla spoločnosť. Limitovaná edícia 30 kusov z európskej výrobnej linky bude k dispozícii na webovej stránke spoločnosti od 699 eur.