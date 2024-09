Vlastník značky Zara oznámil za 1. polrok rekordný zisk

Madrid 11. septembra (TASR) - Španielsky odevný reťazec Inditex, vlastník značky Zara, zaznamenal v 1. polroku súčasného obchodného roka rekordný zisk. Spoločnosť oznámila úspešné výsledky napriek tomu, že rast tržieb sa spomalil. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Inditex uviedol, že za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od februára do konca júla, zaznamenal čistý zisk 2,8 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 10 % a nový rekord. Spoločnosť, ktorá okrem značky Zara kontroluje aj značky Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti a Stradivarius, v reakcii na výsledky uviedla, že zákazníci veľmi dobre prijali jej jarnú a letnú kolekciu. Spoločnosť zároveň prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so spomalením tempa rastu zisku.



K rekordnému zisku dospela španielska firma napriek tomu, že rast tržieb sa výrazne spomalil. Tržby dosiahli 18,1 miliardy eur, čo medziročne znamená rast o 7,2 %. Aj keď je tempo rastu naďalej solídne, za 1. polrok predchádzajúceho obchodného roka vykázal Inditex rast tržieb o 13,5 %. Očakáva sa však, že za prvých päť týždňov 3. štvrťroka, ktorý sa začal v auguste, zaznamená Inditex opäť dvojciferný rast tržieb.