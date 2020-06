Vlastník značky Zara zaznamenal prvú kvartálnu stratu v histórii

Madrid 10. júna (TASR) - Španielska spoločnosť Inditex oznámila za 1. kvartál prvú stratu v histórii, keď pandémia nového koronavírusu prinútila firmu zatvoriť na dlhšie obdobie takmer 90 % obchodov.



Najväčší maloobchodný predajca odevov na svete, známy najmä značkou Zara, ale aj značkami Massimo Dutti či Bershka, uviedol, že za 1. kvartál 2020/2021, čo predstavuje obdobie od februára do konca apríla, zaznamenal stratu 409 miliónov eur. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť zisk 734 miliónov eur.



Dôvodom je prepad tržieb. Tie klesli oproti rovnakému obdobiu minulého obchodného roka o 44 % na 3,3 miliardy eur.



Inditex zároveň oznámil, že obchody sa postupne otvárajú a tempo poklesu tržieb sa spomaľuje. Za obdobie od 2. do 8. júna klesli tržby medziročne o 34 %, pričom na trhoch, kde sa už obchody otvorili, predstavoval pokles približne 16 %. Okrem toho spoločnosť dodala, že na kľúčových trhoch počíta s otvorením obchodov najneskôr do konca júna.



V budúcom období sa Inditex vo väčšej miere plánuje zamerať na internetový predaj. Tržby z online predaja by do roku 2022/2023 mali predstavovať viac než 25 %, zatiaľ čo v obchodnom roku 2019/2020 to bolo 14 %.