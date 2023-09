Vlastník značky Zara zvýšil v 1. polroku zisk o viac než 40 %

Madrid 13. septembra (TASR) - Spoločnosť Inditex, vlastník značky Zara, oznámil zvýšenie zisku za 1. polrok súčasného obchodného roka o viac než 40 %, čím prekonala aj očakávania trhov. K vysokému zisku prispel rast tržieb o vyše 13 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Inditex uviedol, že za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od februára do konca júla, zaznamenal čistý zisk 2,5 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 40,1 %. Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 15,7 % na 4,7 miliardy eur.



Výsledky podporil výrazný rast tržieb. Tie dosiahli 16,9 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 13,5 %. Po úprave o kurzové vplyvy sa tržby zvýšili o 16,6 %. Spoločnosť uviedla, že k výraznému rastu tržieb prispel fakt, že kolekcia jar/leto mala u zákazníkov úspech.



Záujem zákazníkov pretrváva aj naďalej. Podľa Inditexu sa tržby z kamenných obchodov aj cez internet za obdobie od začiatku augusta do 11. septembra zvýšili po úprave o kurzové vplyvy medziročne o 14 %.



Analytici očakávajú, že silná finančná pozícia umožní Inditexu aj v súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii naďalej priťahovať zákazníkov. Zatiaľ čo iné spoločnosti prispôsobujú ceny inflácii, Inditex ich podľa analytikov bude môcť udržiavať na stabilnej úrovni, prípadne ich ešte znižovať.