Vlastníkom bytov zostane aj v budúcnosti možnosť hlasovať elektronicky

Bratislava 30. októbra (TASR) - Vlastníci bytov a nebytových priestorov budú mať aj v budúcnosti možnosť na schôdzi vlastníkov hlasovať elektronicky. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.



Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 31. marca 2021, zaviedol do správy bytov nový inštitút, podľa ktorého mohli vlastníci bytov a nebytových priestorov svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní uplatniť aj elektronicky.



"Vzhľadom na to, že v praxi tento model uľahčoval rozhodovanie vlastníkov pri správe domov a sú naň pozitívne ohlasy, navrhuje sa zavedenie elektronického hlasovania aj pre mimopandemické obdobie," vysvetlilo Ministerstvo financií SR, ktoré návrh pripravilo.



Za elektronické prostriedky možno podľa rezortu považovať prostriedky informačnej a komunikačnej technológie umožňujúce individualizovaný prejav vôle. Ide napríklad o elektronickú poštu alebo iný komunikačný prostriedok, ktorý identifikuje vlastníka bytu alebo nebytového priestoru nezameniteľným spôsobom, napríklad pridelením identifikátora správcom alebo spoločenstvom.



Zákon nadobudne účinnosť od 1. januára 2025. Pandemické predpisy, ktoré doteraz upravovali elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stratia účinnosť 31. decembra 2024.



Parlament zároveň schválil pozmeňujúci návrh poslanca NR SR Jaroslava Mega (Smer-SD), ktorý spresňuje povinnosť splnomocnenej osoby preukázať originál plnomocenstva pred hlasovaním.