Vlčan a Kiss ubezpečili EK, že podvody v agrosektore už nehrozia

Brusel 1. apríla (TASR) - Minister pôdohospodárstva SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss uplynulý štvrtok formou telemostu ubezpečili europoslancov z Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT) a Európsku komisiu, že na Slovensku už nehrozí zneužívanie prostriedkov EÚ v oblasti agrorezortu.



Slovenský europoslanec Michal Wiezik (PS), ktorý je členom výboru CONT, pre TASR uviedol, že na schôdzi, zameranej na "dosledovanie možného zneužívania fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku", sa zúčastnila aj zástupkyňa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie (EK) pre poľnohospodárstvo Christina Borchmannová. Prítomní boli aj zástupcovia Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.



Vlčan vo svojom príhovore pripomenul, že nová vláda vykonala forenzný audit, ktorý odhalil predošlé schémy zneužívania eurofondov. Prijala akčný plán, ktorý eurokomisia nikdy nespochybnila. Zdôraznil, že jeho rezort sa od 1. apríla rozhodol uznať žiadosti o platby farmárom aj z doby spred získania novej akreditácie pre PPA.



Minister zdôraznil, že tieto platby - pre farmárov, ktorí sa nedopustili žiadnych nekalých praktík - sa však budú realizovať podľa novej metodiky, nových pravidiel, s prísnou kontrolou a neohrozia finančné záujmy EÚ. "Nie je spravodlivé kolektívne trestať všetkých malých farmárov za nepoctivcov zapojených do kauzy Dobytkár," uviedol Vlčan.



Podľa jeho slov vláda sa s minulosťou vyrovnala, našla problém a odstránila ho, podozrivé osoby sú predmetom vyšetrovania špeciálnej prokuratúry a nová metodika kontroly platobných procesov už nedovoľuje podvodné schémy.



Kiss europoslancom pripomenul, že PPA sa za posledných deväť mesiacov výrazne zmenila, najmä čo sa týka eliminácie rizík pre zneužívanie dotácií. Podarilo sa zdigitalizovať 90 % dokumentov agentúry a 75 % z nich je u už v európskej databáze Arachne. Do konca roka 2022 by mali byť všetky dokumenty prepojené s databázou EÚ, čo vylúči akúkoľvek možnosť manipulácií s eurofondami. Nová krížová kontrola je podľa neho na báze "štyroch očí", aby bolo možné zamedziť všetkým typom konfliktov záujmov, či už medzi dodávateľmi a prijímateľmi alebo pri verejných obstarávaniach.



Borchmannová potvrdila, že slovenská strana Brusel informovala o všetkých zlepšeniach, ktoré sa uskutočnili. Pripomenula, že po audite eurokomisie PPA získala plnú akreditáciu 15. októbra 2021 a ocenila, že odvtedy neboli robené žiadne výplaty a rozpočet EÚ bol chránený. Prijala na vedomie, že ministerstvo pôdohospodárstva SR od 1. apríla uvoľňuje priame platby farmárom, overované novým kontrolným procesom. Dodala, že EK bude tento proces pozorne sledovať cez svoj kontrolný tím. Spresnila tiež, že podvody, ktoré boli v slovenskom agrosektore zistené za minulé roky, Slovensko upraví formou finančných korekcií, ktorých výšku vypočíta exekutíva EÚ.



Wiezika teší, že dochádza k náprave netransparentného systému, ktorý umožňoval veľké rozkrádanie eurofondov. "Nová vláda postúpila zásadne a systémovo. Zdôraznil sa pokrok v oblasti digitalizácie dokumentov spojených s platbami a verejnou súťažou v oblasti agropolitiky. Všetky papiere, ktoré boli v minulosti ľahko sfalšovateľné, budú digitalizované, zmeny ľahko sledovateľné a napojené na európske databázy, čiže transparentnosť sa zvýšila," dodal.



Wiezik upozornil, že až sa proces digitalizácie dokumentov PPA podarí dokončiť, zrejme do konca tohto roka, z pohľadu transparentnosti by Slovensku už nemalo byť čo vytýkané.



