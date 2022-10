Vlčan: Agrorezort poskytne na špeciálnu rastlinnú výrobu 15 mil. eur

Bratislava 13. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poskytne pestovateľom ovocia, zeleniny a vinohradníkom podporu. Uviedol to na tlačovej konferencii v ovocných sadoch v Alžbetinom Dvore (Miloslavov) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nom. OĽANO), za účasti zástupcov ovocinárov. Strop podpory na jedného pestovateľa je podľa neho 93.000 eur.



"Chcem informovať verejnosť, predovšetkým pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe, o podpore, ktorú chceme realizovať z MPRV v objeme 15 miliónov eur. Ide o tzv. dočasný rámec. Ide o schému pomoci, ktorú prostredníctvom Protimonopolného úradu posielame na schválenie do Bruselu," priblížil Vlčan.



Uvedenú pomoc by podľa jeho slov MPRV chcelo realizovať prostredníctvom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). "Predpokladám, že do mesiaca dostaneme finálne schválenie schémy pomoci tak, aby sme v prvom novembrovom týždni vedeli výzvu otvoriť a aby sme peňažné prostriedky pestovateľom vyplatili najneskôr počas 1. kvartálu 2023, ak žiadosti spracujeme do polovice decembra tohto roku," spresnil minister.



"Cez tento rámec podporíme pestovateľov ovocia, zeleniny, viniča, zemiakov, cukrovej repy, chmeľu a strukovín. Do výzvy zaradíme aj podporu rybolovu a akvakultúry, pretože podpora chovateľov rýb nebola zahrnutá do schémy na sucho v rámci schválených 50 miliónov eur," poznamenal agrominister. Z uvedenej schémy podľa neho bude možné podporiť aj tzv. zakryté plochy - skleníky, ako aj uskladnenie plodín.



Oznámil zároveň, že na MPRV prišlo schválenie schémy štátnej pomoci pre potravinárov vo výške 10 miliónov eur. Tá bude podľa neho určená pre subjekty, ktoré majú zvýšené náklady na energie.



Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie SR, možnosť podpory pre ovocinárov zo strany MPRV víta, najmä preto, že tento rok sa črtá dobrá úroda ovocia - hlavne jabĺk a bude ju treba uskladniť do budúceho roka. "Drahá energia potrebná pre skladovanie ovocia však bez štátnej podpory môže v budúcom roku urobiť slovenské ovocie nepredajným," dodal Varga.