Vlčan: Agrosektor bol posledných 30 rokov na okraji záujmu politikov

Bratislava 2. januára (TASR) - Slovenský agrosektor bol posledných 30 rokov na okraji záujmu politických garnitúr. Uviedol to pre TASR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) pri hodnotení vývoja poľnohospodárstva od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.



"My sme sa rozhodli, že sa staneme strojárskou veľmocou - v produkcii áut na obyvateľa sme lídrom nielen v samotnej Európe, ale aj celosvetovo. Z môjho pohľadu bolo trestuhodne zanedbané poľnohospodárstvo a potravinárstvo, dve silné, tradičné odvetvia nášho národného hospodárstva," priblížil.



Do týchto odvetví podľa Vlčana išlo nielenže menej zdrojov v porovnaní s okolitými krajinami, ale aj tie zdroje, ktoré sme dostávali z EÚ, boli vo veľkom rozsahu zneužívané v rôznych korupčných schémach. "Následky korupčných káuz, napríklad Dobytkár, dnes nevidíme čisto len vo finančnom vyjadrení, ale z môjho pohľadu predovšetkým v tom morálnom hendikepe, ktorý si potom poľnohospodárstvo muselo niesť," upozornil.



Morálne škody majú podľa agroministra pre súčasnosť a aj pre najbližšiu budúcnosť ešte horší dosah ako rozkradnuté milióny eur. Situáciu v agrosektore za tri desaťročia podľa neho poznačila aj nešťastne uskutočnená privatizácia začiatkom 90. rokov, keď sa mnohé štátne majetky aj jednotné roľnícke družstvá dostali do rúk rôznych špekulantov a konkurzných mafií, ktoré mali záujem len obchodovať s pôdou a vôbec ich nezaujímala produkcia.



"Posledných 30 rokov vo všetkých relevantných ukazovateľoch náš agropotravinársky sektor upadal, znižovala sa naša potravinová sebestačnosť, poľnohospodári upúšťali od živočíšnej výroby, znižovali sa výmery zavlažovaných plôch, produkcia ovocia a zeleniny nám klesala," podčiarkol.



Úlohou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je podľa Vlčana tento negatívny trend zastaviť a vytvoriť predpoklady "na obrátenie krivky" a dostať agropotravinársky sektor v SR do rastu. "To je mimoriadne zložité. Nedá sa to však urobiť šibnutím čarovného prútika za jeden rok, pôjde o dlhodobejšiu zmenu. Tridsať rokov slovenské poľnohospodárstvo upadalo a aby sme sa dostali na úrovne výkonu slovenského poľnohospodárstva porovnateľné s priemerom EÚ, na to budeme potrebovať určite aspoň jednu dekádu," dodal Vlčan.