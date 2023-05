Vlčan: Aj v tretej vzorke ukrajinského obilia sa potvrdil pesticíd

Bratislava 2. mája (TASR) - Aj tretia, tzv. arbitrážna vzorka odobratá z ukrajinského obilia v Mlyne v Kolárove bola pozitívna na zakázaný pesticíd. Oznámil to na utorkovom mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Výsledky analýzy sa týkali 1500 ton ukrajinskej pšenice, ktorú v kolárovskom mlyne zachytili veterinári v polovici apríla. Podľa nej sa v kontrolovanej vzorke potvrdil výskyt pesticídu, ktorý v EÚ nie je povolený.



"My dnes už máme aj výsledky rozhodcovskej vzorky, ktoré prišli v pondelok (1. 5.) z referenčného laboratória z Kodane. Tie potvrdili koncentráciu (pesticídu) 0,024 mg/kg. Našla sa tam presne tá istá látka, ktorú sme našli my. Potvrdil sa teda náš výsledok," spresnil minister. Vlčan však ubezpečil, že ku kontaminácii múky ani iných potravín na Slovensku neprišlo.



Pripomenul, že vo vzorke 1500 ton ukrajinského obilia sa podľa akreditovaného laboratória Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR našiel pesticíd s koncentráciou 0,026 mg/kg. Podľa iného, súkromného akreditovaného laboratória, v ktorom si dal vzorku skontrolovať mlyn, sa zistila koncentrácia pesticídu na úrovni 0,019 mg/kg.



"Je zákaz manipulácie s predmetným obilím. Na základe tohto výsledku (analýzy) budeme čakať od majiteľa, aké neškodné zničenie obilia navrhuje. Môže to byť spálením, použitím v bioplynovej stanici alebo použitím na ďalšie technické spracovanie. Je dôležité, aby nebol ohrozený potravinový a krmovinový reťazec," doplnil ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš.



"Nám doposiaľ výsledky tretej vzorky neboli doručené, počkáme na oficiálnu informáciu, samozrejme, spolupracujeme s kontrolnými orgánmi a postupujeme podľa platnej legislatívy," uviedol pre TASR člen predstavenstva akciovej spoločnosti Mlyn Kolárovo Levente Varga v reakcii na Vlčanove informácie.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR informovalo 13. apríla, že na základe nevyhovujúcich výsledkov analýzy 1500 ton pšenice z Ukrajiny, ktorú ŠVPS SR zachytila v mlyne v Kolárove, zaviedol agrorezort usmernenie na zákaz spracovania a uvedenia do krmovinového a potravinového reťazca. Vyplýva z neho prísny zákaz spracovania a uvedenia na trh už naskladneného ukrajinského obilia a múky z neho.



V kontrolovanej vzorke sa potvrdil výskyt pesticídu, ktorý nie je povolený v EÚ a má negatívny vplyv na zdravie ľudí. Vláda SR 17. apríla zakázala dovoz obilia a niektorých agrokomodít z Ukrajiny.