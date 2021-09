Vlčan: Cieľom ministerstva do roku 2027 je posilnenie agropodnikov

Na snímke vľavo minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽaNO) a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) počas tlačového brífingu po skončení výjazdového rokovania vedenia MPRV SR a členov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v obci Dolná Krupá, okres Trnava, v utorok 14. septembra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Dolná Krupá 14. septembra (TASR) – Slovenskí agropotravinári produkujú dostatok surovín, v celoeurópskej konkurencii však zaostáva ich druhotné spracovanie. Preto je prioritou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zabezpečiť v Intervenčnej stratégii Spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2027 posilnenie domácich spracovateľov a výrobcov potravín a tzv. výrobno – spracovateľských vertikál. Uviedol to minister podôhospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) po spoločnom rokovaní zástupcov ministerstva a členov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v Dolnej Krupej pri Trnave.Témou ich rokovania bola príprava Intervenčnej stratégie a Vízia moderného pôdohospodárstva do roku 2035. Jedinou cestou, ako zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských agropotravinárov v európskom meradle, je podľa ministra ich špecializácia a unikátnosť výrobkov, ktoré ponúkajú.uviedol Vlčan.K prioritám Intervenčnej stratégie podľa neho patrí aj nastavenie a podpora ekologickejších postupov v pôdohospodárstve na zachovanie biodiverzity a ochranu pôdy v podobe tzv. eko-schém. Je to novinka v Spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2027. Po rokovaniach ministerstvo pristúpilo na celofarmový spôsob vyplácania podpôr.zdôraznil Vlčan. Vyššiu podporu dostanú aj poľnohospodári hospodáriaci na veľkých plochách, ale v závislosti od kvality a pridanej hodnoty rozvojových projektov, ktoré budú vďaka vyššiemu spolufinancovaniu podporené dodatočnými 102 miliónmi eur ročne.Predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) ocenil zmenu v oblasti komunikácie ministerstva s gestorským výborom.konštatoval. Teší ho, že sa pri tvorbe dokumentu podarilo stabilizovať nosné časti slovenského pôdohospodárstva, najmä v oblasti živočíšnej výroby, kde výrazne rezort podporí chovateľov dojníc, oviec a kôz.uviedol Karahuta.Minister zároveň informoval poslancov NR SR, že termín odovzdania Intervenčnej stratégie do Bruselu sa zrejme predĺži, keďže ani Európska komisia nestihne do konca roka zapracovať všetky legislatívne zmeny do Spoločnej poľnohospodárskej politiky.