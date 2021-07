Vlčan: Je dôležité, aby platobná agentúra získala trvalú akreditáciu

Bratislava 14. júla (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) považuje za dôležité, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) získala trvalú akreditáciu. Uviedol to v stredu počas rokovania vlády. S cieľom splnenia akreditačných kritérií zostavila PPA plán, ktorý generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss zhrnul do troch bodov - digitalizácia, dôveryhodnosť a transparentnosť.



Kiss vyčíslil, že na získanie trvalej akreditácie musí PPA splniť 77 akreditačných opatrení. Zhrnul to do troch oblastí. Kľúčovými sú digitalizácia a odbúranie byrokracie, zabezpečenie dôveryhodnosti agentúry ako takej a transparentnosť. Kritériá treba podľa jeho slov splniť do polovice októbra tohto roka. "S týmto cieľom sme spustili proces auditu nad procesmi, organizáciou a ľudskými zdrojmi. To sú pre nás kľúčové oblasti, ktoré nám umožnia stransparentniť celý proces, zabezpečiť nezávislú autonómnu kontrolu nad procesmi, ktoré sú v PPA definované, a zabezpečiť tak aj ľahší a jednoduchší prístup žiadateľov o podporu," okomentoval Kiss.







"Problémy v tejto agentúre mali za následok, že môj predchodca musel rozhodnúť o podmienenej akreditácii," pripomenul Vlčan s tým, že celý proces je pod drobnohľadom Európskej komisie (EK), s ktorej zástupcami je minister v intenzívnej komunikácii. Trvalú akreditáciu PPA chce Vlčan získať do konca tohto roka, aby nebolo ohrozené vyplácanie podpory slovenským poľnohospodárom. "Ten proces je potrebné urýchliť, nároky, ktoré sú kladené na nový manažment, ktorý reprezentuje Kiss, sú vysoké," poznamenal minister s tým, že Kiss má jeho plnú dôveru.