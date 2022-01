Vlčan je s prácou šéfa Lesov SR spokojný, vyvodzovať dôsledky nebude

Bratislava 12. januára (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) je s prácou šéfa štátneho podniku Lesy SR Tibora Köszeghyho spokojný. Vlčan to uviedol po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na kritiku opozičných politikov o pomeroch v Lesoch SR. Vyvodzovať personálne dôsledky podľa svojich slov voči nemu neplánuje



"S manažérskym výkonom generálneho riaditeľa som spokojný. Dôvod je jednoduchý - podarilo sa mu zrealizovať dlho očakávanú realizáciu štátneho podniku Lesy SR. Tento podnik ju potreboval možno viac ako 20 rokov. Reorganizácia prebehla, práca podniku sa zracionalizovala, čo sa už prejavuje na výsledkoch. My sme na mnohých pozíciách zvýšili platy zamestnancov štátneho podniku. Náklady trasformácie sme zobrali do minulého roku, napriek tomu tento štátny podnik prekročí plánovaný hospodársky výsledok o niekoľko miliónov eur," vysvetlil minister.



Opozícia pokračovala v kritike pomerov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Na nedostatky v štátnom podniku Lesy SR, ktorý spadá pod agrorezort, upozornili v stredu na brífingu opoziční politici Zsolt Simon, predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum, a Alojz Hlina, podpredseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba.



Drevo podľa nich predávajú ešte nezaregistrované odštepné závody Lesov SR. "Od septembra minulého roku na štátnom podniku Lesy SR vedia, že budú robiť jeho reorganizáciu. Nové odštepné závody nie sú však ani dnes zapísané v Obchodnom registri SR, ale tieto nové odštepné závody dodávajú drevo odberateľom. Myslím si, že to nie je v súlade s právnymi predpismi," upozornil Simon s tým, že je riziko, či odberatelia dreva uznajú dodávky dreva od neexistujúcich subjektov.



"Obchodný register SR má nejakú lehotu na zápis odštepných závodov Lesov SR. Verím, že to v zákonnej lehote zapíše," uviedol na Simonovu kritiku agrominister.



Hlina upozornil aj na ďalšie pochybenie riaditeľa Lesov SR. Köszeghy podľa neho v minulosti neoprávnene odstrelil jeleňa. "Köszeghy nebol v čase lovu zamestnancom podniku Lesy SR. Takzvaný personálny lov môžu urobiť len zamestnanci štátnych lesov. On však vtedy nebol zamestnancom Lesov SR, bol zamestnancom MPRV, keď bol na základe mandátnej zmluvy poverený riadením štátneho podniku," priblížil Hlina.



"Podnet o tomto odlove som už dostal na stôl. Preverili sme ho a ukázalo sa, že tvrdenia niektorých ľudí, ktoré publikovali médiá, sa nezakladajú na pravde. Generálny riaditeľ ako zamestnanec štátneho podniku mal nárok zúčastniť sa odlovu," odkázal Vlčan v súvislosti s Köszeghyho poľovačkou.



Mimoparlamentná strana Hlas–SD zase v stredu upozornila, že agrorezort vyplatil peniaze nielen rodinnej firme svojho štátneho tajomníka, čo kritizovali už v minulosti, ale aj ďalšiemu politikovi OĽANO. "Kráľovsky si z peňazí daňových poplatníkov zarobil aj 123. kandidát OĽANO do parlamentných volieb roku 2020 Augustín Polák z Bolešova. Agrorezort mu vyplatil za vyplnenie dotazníka o chovaných sviniach 10.488 eur," priblížil Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR a člen predsedníctva strany Hlas-SD.



Vlčan na kritiku strany Hlas-SD povedal, že Poláka nepozná. "Môžeme sa na to pozrieť. My sme po tom, čo sa objavili pochybnosti o štruktúre výzvy (na podporu chovu ošípaných, pozn. TASR), nechali výzvu, jej princípy aj jej vykonanie skontrolovať. Pri kontrole sme žiadne pochybenie nezistili," dodal Vlčan.