Vlčan: Kampaň na priame platby pre poľnohospodárov začína 15. apríla

Bratislava 12. apríla (TASR) - Kampaň na tzv. priame platby pre poľnohospodárov začína 15. apríla. Upozornil na to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.



"Dnes na vláde sme schválili posledné dve nariadenia, ktoré sú potrebné na začatie kampane na priame platby. Kampaň začína 15. apríla a bude trvať celý mesiac, aby sa všetci poľnohospodári mohli prihlásiť o dotácie na plochu," spresnil agrominister.



"Pretože tento rok začíname prvýkrát s novými pravidlami Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, tak sme sa rozhodli, že farmári budú môcť žiadosti podávať až do konca mája. Posledné dva týždne ich budú môcť podávať, na rozdiel od predchádzajúcich období, bez sankcií," podčiarkol.



Upozornil, že žiadatelia o priame platby budú musieť po novom preukázať právny vzťah k pôde. "Zbierame už zaregistrované kontrakty v žiadostiach o platbu," poznamenal.



Agrorezort si je podľa jeho slov vedomý toho, že najmä veľké podniky majú tisíce prenajímateľov pôdy a že sa im nepodarí na 100 % všetky právne vzťahy k pôde preukázať. "Práve preto sme do elektronickej podoby žiadosti dali prílohu, aby nám známe údaje zo zmlúv do nej vložili," dodal Vlčan.