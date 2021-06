S. Vlčan: Klimatickú zmenu možno zmierniť

Bratislava 24. júna (TASR) - Jednou z možností, ako minimálne zmierniť klimatickú zmenu, je podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana (nominant OĽANO) obnova vodozádržnej funkcie lesa. Tá sa dá dosiahnuť tak, že sa v lesoch bude hospodáriť citlivejšie a väčšie časti rozlohy lesa budú bezzásahové. Uviedol to počas štvrtkovej Hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR.



Vníma aj to, že ľudia, ktorí žijú a podnikajú v oblasti ťažby dreva, sú znepokojení, ak by sa určité percentá výmery lesov presunuli pod Štátnu ochrany prírody (ŠOP) SR. Postupne totiž budú obmedzovať ťažbu dreva. "Druhé čítanie novely zákona o ochrane prírody bude v septembri. Poskytneme čas na zhodnotenie dosahov takejto zmeny. Za ten čas budeme diskutovať s odborníkmi rezortu pôdohospodárstva a životného prostredia a všetkými dotknutými, aby sme našli dobré riešenie a odpoveď na ich obavy," dodal Vlčan.



Zmenu v riadení národných parkov ohlásil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posunul do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci. Budaj iniciatívu poslancov uvítal, pretože sa množili rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.