Vlčan: Legislatíva EÚ aj SR pozná možnosti manažovania počtu medveďa

Bratislava 20. júna (TASR) - Európska ako aj národná legislatíva pozná viacero možností manažovania počtu divých šeliem, aj medveďa hnedého. Uviedol to v pondelok minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO), v rámci informačného workshopu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"My veríme, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v dohľadnej dobe stanoví počet medveďov na Slovensku a aj povie, koľko je ´zdravý počet´ medveďov, aká má byť ich hustota a v ktorých lesných porastoch, v ktorých biotopoch žijú. Verím, že na základe týchto dát pristúpime k aktívnemu manažmentu," priblížil.







Prvou možnosťou je podľa neho špeciálny zásahový tím, potom je možnosť odstrelu medveďa vo väčšom rozsahu Štátnou ochranou prírody. "Tretia možnosť je regulovaný odstrel v spolupráci s poľovnými združeniami, na základe žiadosti podanej na MŽP," informoval.







"Ak sa počet stretov medveďa napríklad s dopravnými prostriedkami znásobuje, ak sa počet stretov s obyvateľmi opakuje, malo by sa pristúpiť k aktívnemu manažmentu počtu medveďov hnedých," zdôraznil agrominister.



Vlčan si nemyslí, že je reálne, aby sa regulovali osevné postupy slovenských poľnohospodárov s ohľadom na to, že sa vyrobí menej potravín pre medveďa.







"Veľmi si želám, aby posilnený zásahový tím bol efektívny, možno sa im podarí zvýšiť počet nimi odlovených medveďov na úroveň počtu medveďov usmrtených pri dopravných nehodách. Nemyslím si však, že to bude mať zásadný vplyv na počty medveďa hnedého," dodal.