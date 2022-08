Vlčan: Lesy SR dodali do konca júla viac palivového dreva o 37 %

Bratislava 23. augusta (TASR) - Lesy SR v tomto roku dodali na trh do konca júla medziročne viac palivového dreva o 37 %. Uviedol to v utorok na workshope Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR minister Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Výroba palivového dreva pritom podľa neho od roku 2015 klesala pre nižší záujem odberateľov.



MPRV dalo však podľa Vlčanových slov štátnemu podniku Lesy SR pokyn, aby v súvislosti s hroziacou energetickou krízou ešte viac sprístupnili možnosť získania palivového dreva pre obyvateľstvo, najmä formou tzv. samovýroby, teda ťažbou v lese na základe povolenia.



"V stredu (24. 8.) vydáme príkazný list generálneho riaditeľa Lesov SR, kde usmerníme podriadené organizačné zložky, aby maximálne vyšli v ústrety verejnosti pri zabezpečení potreby palivového dreva pre domácnosti na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Samozrejme, tak, aby neprišlo k porušeniu akýchkoľvek právnych predpisov, ktoré platia a bolo to pod dozorom našich odborných zamestnancov," povedal generálny riaditeľ Lesov SR Ján Marhefka.



Interný pokyn, ktorý doteraz upravuje podmienky samovýroby a je stále ešte v platnosti, umožňuje podľa Marhefku na jednu domácnosť pripraviť si palivové drevo väčšinou len z tzv. ťažbových zvyškov v objeme 16 kubických metrov (m3). "Aby sme vytvorili možnosti pre čo najširšie vrstvy obyvateľstva na zabezpečenie dostatočného objemu palivového dreva upravujeme smernicu tak, aby si mohla jedna domácnosť v samovýrobe nachystať 12 m3 dreva," povedal generálny riaditeľ Lesov SR.



Zdôraznil, že štátny podnik Lesy SR po revízii prišiel k záveru, že ešte v tomto roku vie domácnostiam ponúknuť naviac 61.000 m3 palivového dreva formou samovýroby oproti ročnému plánu ťažby. "Jednotliví záujemcovia sa môžu kontaktovať na organizačných zložkách Lesov SR, ktorých je na území SR celkom 12. Tam ich zamestnanci usmernia podľa miesta ich domácnosti," dodal šéf Lesov SR.