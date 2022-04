Vlčan: Ministerstvo pripraví nástroj na stabilizáciu zostatkov pšenice

Bratislava 12. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripraví legislatívny nástroj na stabilizáciu zostatkov potravinárskej pšenice v SR. Uviedol to počas utorkového rokovania vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Vytvoríme legislatívny nástroj pre ministerstvo pôdohospodárstva, aby sme v prípade nutnosti vedeli zastabilizovať zostatky potravinárskej pšenice na Slovensku. Zatiaľ sa k žiadnym hraničným číslam neblížime," oznámil agrominister.



Pripomenul, že v utorok má na MPRV stretnutie so zástupcami - od výrobcov plodín cez zástupcov mlynárov až po pekárov. "Bude tam aj zástupca (obchodných) reťazcov. Situáciu teda podrobne monitorujeme," spresnil Vlčan.



Dodal, že potravinárskej pšenice je na Slovensku do ďalšej žatvy na Slovensku dostatok. "Pravidelne monitorujeme zostatky vo verejných a súkromných skladoch."