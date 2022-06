Vlčan: Moje odvolávanie je povinnou politickou jazdou Smeru

Bratislava 29. júna (TASR) - Odvolávanie Samuela Vlčana (nominant OĽANO) z postu ministra pôdohospodárstva je "povinnou politickou jazdou" opozičného Smeru-SD. Vyplýva to z vyjadrenia Vlčana v parlamente v reakcii na návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na jeho odvolanie z ministerského kresla.



"Všetci rozumieme, že návrh na moje odvolávanie je zo strany Smeru povinná politická jazda, ktorou chcú na seba upozorniť. Aj sami vedia, že návrhom na moje odvolávanie sa ani o cent nezmenia ceny pšenice na parížskej burze. Ani o cent sa nezmení ani kilowatthodina elektriny alebo barel ropy, čo sú základné suroviny, ktoré tvoria na konci aj ceny potravín," priblížil Vlčan.



"Som prekvapený výčitkami, že som pri prerokovávaní novej úpravy národných parkov nebojoval s kolegom z vlády. Ako vláda sme však realizovali to, čo sme uviedli do programového vyhlásenia vlády. Delimitácia národných parkov sa uskutočnila. Myslím si, že je správne, aby hlavne vo vyšších stupňoch ochrany bola jedna štátna organizácia správcom územia. V ideálnom prípade by mal štát byť aj vlastníkom tohto územia," povedal Vlčan na margo kritiky, že je pasívny pri prevode štátnych lesných pozemkov v chránených oblastiach pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP).



Ceny potravín sú podľa neho ovplyvňované vysokými cenami vstupov. "Tie sa odvíjajú hlavne od cien energonosičov, ktoré ovplyvňujú ceny energií, hnojív, obilnín. Takéto ceny sú na trhu. Ak sa však dováža na Slovensko 62 % potravín, ako ja ako minister ovplyvním cenu potravín vyrobených v zahraničí?" podčiarkol agrominister. Problém podľa Vlčana je, že slovenský agropotravinársky komplex je "slabučký" a nedokáže byť dostatočne konkurencieschopný.



Podľa predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu (Sme rodina) sa slovenský agrosektor ešte v roku 2022 riadi strategickým plánom, ktorý bol schválený v Bruseli v júni 2015 počas vedenia agrorezortu Ľubomírom Jahnátkom zo Smeru-SD. "V marci 2016 bolo už alokovaných, po vláde Smeru, ktorá schválila strategický plán, 920 miliónov eur de facto vopred určeným ´zákazníkom´, z celkovo 1,2 miliardy eur určenej na sedem rokov. Až 90 % prostriedkov, ktoré mali byť využívané sedem rokov bolo rozdelených počas siedmich mesiacov," upozornil Karahuta na praktiky, ktoré sú podľa neho príčinou nedobrého stavu slovenského agrosektora.



Poslanci Smeru-SD vyčítajú Vlčanovi pasivitu pri prevode štátnych lesných pozemkov v chránených oblastiach pod ŠOP, slabú pomoc prvovýrobcom či vysoké dotácie pre niektorých chovateľov v súvislosti s africkým morom ošípaných. Ako povedal v stredu na úvod mimoriadnej schôdze NR SR poslanec Richard Takáč (Smer-SD), hlavným dôvodom podania návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi je však neriešenie rapídneho zvyšovania cien potravín.