Vlčan: Nárast cien potravín spomalí zastropovanie cien energií

Bratislava 20. septembra (TASR) - Nárast cien potravín, aj chleba, by pomohol spomaliť zastropovanie cien energií, o ktorom by v stredu 21. septembra mala rokovať vláda. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v reakcii na utorkové vyjadrenia predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milana Lapšanského.



"Zorganizoval som prvýkrát v histórii tzv. okrúhly stôl na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka medzi zástupcami všetkých potravinárov a obchodných reťazcov. Vyzval som ich na podpis memoranda, ktoré by zlepšilo komunikáciu a pomohlo by predaju zdravých slovenských potravín," priblížil agrominister.



Nárast cien potravín je podľa jeho slov z pohľadu výrobcu aj predajcu opodstatnený, pretože zdraželi vstupy. "Obchodníci dodržiavajú dohodu, ktorú sme s nimi podpísali po vypuknutí krízy. U tých 13 potravín z memoranda reťazce nezvyšujú svoje existujúce marže," podčiarkol.



"Aj touto cestou vyzývam obchodné reťazce, hlavne tie v rukách zahraničných vlastníkov, aby na 50 % znížili svoju potrebu byť silní konkurenti. Mali by pomôcť slovenským potravinárom udržať kvalitné výrobky na slovenských pultoch," zdôraznil Vlčan.



Lapšanský v utorok informoval, že zdraženie chleba v období vojny a energetickej krízy v EÚ bolo podľa Eurostatu na Slovensku tretie najvyššie v EÚ a dosiahlo 32 %. Slovenskí pekári podľa neho napriek tomu každý mesiac produkujú pečivo, chlieb so stratou a voči kolegom z okolitých krajín strácajú konkurencieschopnosť, hoci štát pre nich od začiatku pandémie v roku 2020 "nespravil nič".