Vlčan: Nová legislatíva zabráni vlastneniu pôdy inému štátu ako SR

Bratislava 9. januára (TASR) - V roku 2022 sa chystajú legislatívne úpravy v oblasti kúpy a predaja pôdy na Slovensku. Uviedol to pre TASR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) pri hodnotení roka 2021.



"Zostavil som pracovnú skupinu, ktorá už predmetnú úpravu legislatívy rieši. K takémuto postupu mám taktiež dohodu na úrovni vládnej koalície. Legislatívna úprava zabráni tomu, aby slovenskú pôdu vlastnil iný štát ako Slovenská republika. Taktiež sa to bude týkať právnických osôb, ktoré poberajú verejné dotácie z iných štátov na nadobúdanie pozemkov," spresnil.



Úprava podľa neho vychádza z platných základných pravidiel fungovania spoločného európskeho trhu, ktoré takéto financovanie zakazujú ako nedovolenú štátnu pomoc. "To hovorím preto, aby náhodou nevznikol dojem, že sa chystáme pripraviť nejaký diskriminačný zákon voči susedným krajinám," zdôraznil.



"Ďalej chceme, aby pri prevodoch poľnohospodárskych pozemkov na uvedené subjekty, teda iné štáty, právnické osoby zriadené inými štátmi alebo osoby, ktoré sú prijímateľmi dotácií z verejných zdrojov na nadobúdanie pozemkov, malo Slovensko prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu (SPF) predkupné právo," vysvetlil.



"Vzhľadom na to, že ide o nesmierne dôležitú oblasť, do ktorej chceme vniesť aj vyššiu transparentnosť, zavedieme tiež povinnosť zverejňovania ponúk pozemkov na webe. Analogicky chceme postupovať aj pri lesných pozemkoch," dodal šéf Vlčan.