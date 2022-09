Vlčan: Podpora na zmiernenie dosahov sucha je bezprecedentná

Bratislava 21. septembra (TASR) - Vládna podpora na zmiernenie dosahov sucha na živočíšnu výrobu a objemové krmoviny v roku 2022 vo výške 50 miliónov eur je bezprecedentná, najmä svojou výškou, ako aj rýchlosťou poskytnutia. Uviedol to v stredu po rokovaní vládneho kabinetu minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Týchto 50 miliónov eur je súčasťou bezprecedentne najväčšieho balíka podpory, ktorý tento rok poskytneme zo zdrojov štátneho rozpočtu do slovenského agropotravinárskeho komplexu," spresnil.



Upozornil, že keď musela vláda riešiť sucho v roku 2017, tak podpory poľnohospodárom boli vyplácané až v roku 2019, čiže o dva roky. "Mnohí poľnohospodári sa podpory však už nedožili, pretože skrachovali, alebo celkom odišli z vidieka," priblížil. Podporu by agrorezort mal vyplatiť poľnohospodárom ešte do konca tohto roku.







"Som presvedčený o tom, že touto bezprecedentnou pomocou slovenským chovateľom zastabilizujeme celé vertikály výroby, tak mliečnych, ako aj mäsových výrobkov a že sa nám podarí zachovať a rozvinúť slovenský spracovateľský a potravinársky priemysel. Táto podpora sa v konečnom dôsledku premietne aj do prijateľnejších cien potravín," dodal Vlčan.



Z materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý schválila vláda vyplýva, že cieľom podpory je predísť dramatickému poklesu hospodárskych zvierat, ktoré zabezpečujú produkciu surovín na výrobu základných potravín.



Odhadovaný prepad produkcie objemových krmív tvorí podľa MPRV v závislosti od okresu 10 až 40 %. "Pri priemernom poklese objemových krmív o 30 % je potrebná celková výška kompenzácie strát na úrovni 50 miliónov eur. Podmienkou získania podpory bude záväzok chovateľa neznížiť počty zvierat (s individuálnou toleranciou -5%)," upozornilo ministerstvo pôdohospodárstva.



"Pomoc sa predpokladá len chovateľom, ktorí zachovajú chovy (kontrola stavov zvierat k 31. augustu 2023), na ktorých udržanie sa zaviažu. Finančné prostriedky budú vyplácané prostredníctvom schém štátnej pomoci cez Pôdohospodársku platobnú agentúru," doplnil agrorezort.