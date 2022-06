Vlčan: Prvovýrobcovia mlieka budú môcť o finančnú pomoc žiadať v júli

Zvolen 16. júna (TARS) – Prvovýrobcovia mlieka budú môcť o finančnú pomoc z rezortu pôdohospodárstva žiadať v júli. Vo Zvolene to v reakcii na kritiku Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) povedal minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO). SPPK vo štvrtok upozornila na to, že výrobcovia mlieka a chovatelia dojníc sľúbenú finančnú pomoc ešte stále nedostali.



Vlčan priznal, že pomoc prvovýrobcom mlieka zo sľúbeného desaťmiliónového balíka mešká, vyplatená mala byť do konca mája. "Rozhodnutie a podmienky poskytnutia výnimočnej pomoci z Bruselu sme dostali neskôr," vysvetlil minister pôdohospodárstva. Ako dodal, predpokladá, že schému pomoci schváli vláda ešte tento mesiac.



"Predpokladám, že v priebehu júla si budú môcť prvovýrobcovia mlieka podať žiadosti, ktoré budeme na Pôdohospodárskej platobnej agentúre okamžite spracovávať, aby v priebehu leta peniaze dostali," povedal Vlčan.



SPPK vo štvrtok na tlačovej konferencii v obci Selce v okrese Banská Bystrica upozornila na to, že regionálni výrobcovia mlieka a chovatelia dojníc čelia pre nárasty cien vstupov vo výrobe kritickej situácii. Pre dlhotrvajúcu stratu pri chove dojníc v banskobystrickom regióne niektoré podniky rušia svoje chovy a znižujú výrobu regionálnych mliečnych výrobkov. Prvovýrobcom mlieka spôsobujú problémy najmä vysoké ceny energií, pohonných látok, priemyselných hnojív a krmív.