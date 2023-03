Vlčan: Rezort by chcel sprísniť pravidlá pre záber pôdy a fotovoltiku

Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR by chcelo sprísniť pravidlá pre zaberanie poľnohospodárskej pôdy aj pre fotovoltiku. Uviedol to dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.



"Do budúcnosti by sme radi sprísnili akékoľvek pravidlá pre zaberania poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Podľa mňa by bolo rozumné hovoriť o násobnom zvýšení poplatku (odvodu) za zabratie pôdneho fondu," spresnil.



"Je cieľom nášho ministerstva, aby sme minimalizovali záber poľnohospodárskej pôdy, okrem iného aj na pokrytie solárnymi panelmi. My vždy podporujeme skôr umiestňovanie (fotovoltických) panelov na strechách rodinných domov alebo priemyselných objektov," podčiarkol.



"Treba vedieť, že (pri fotovoltických elektrárňach, pozn. TASR) ide len o dočasný záber pôdy, ktorý sa udeľuje na desať rokov. Od roku 2021 sa môže síce predĺžiť o ďalšie obdobie, ale maximálne na dobu, dokedy platí pripojenie do siete za zvýhodnenú sadzbu," poznamenal.



Vlčan dodal, že príslušná legislatíva stanovuje pravidlá na odstránenie fotovoltických panelov po skončení dočasného záberu pôdy a stanovuje tiež povinnosť rekultivácie územia.