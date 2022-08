Vlčan: Rezort pripravuje výzvu pre organizácie s potravinovou pomocou

Na snímke zľava generálna riaditeľka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR Katarína Mihaľová a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan počas tlačovej konferencie na tému - Pripravovaná výzva pre dobročinné a charitatívne organizácie. Aj najzranitelnejší si zaslúžia dôstojný prístup k potravinám, 30. augusta 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravuje výzvu pre charitatívne organizácie a združenia zamerané na potravinovú pomoc. Celková výška podpory je päť miliónov eur a tieto prostriedky sú zabezpečené z Programu rozvoja vidieka (PRV) na roky 2014 - 2022. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).Prostriedky z výzvy sú určené na investície do skladovacích priestorov a skladovacích zariadení s potrebným materiálno-technickým vybavením, ako sú manipulačné zariadenia a vnútorné vybavenie skladov, pre preskladnenie prioritne potravín a do špeciálnych zariadení aj automobilov na prepravu najmä potravín.MPRV a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) plánujú spustiť výzvu na jeseň. Výška oprávnených nákladov na projekt predstavuje sumu v rozpätí 10.000 až 250.000 eur. Výzva je určená organizáciám pôsobiacim na Slovensku, ktoré na neziskovom princípe poskytujú materiálnu pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách a sú odkázaní na potravinovú pomoc.Takéto organizácie si tak budú môcť vybudovať technické zázemie pre sústavné poskytovanie sociálnych služieb uvedenej skupine občanov. Do tejto kategórie spadajú napríklad osamelé matky s deťmi, rodiny postihnuté výpadkom príjmu živiteľa, osoby žijúce v domácnostiach, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy, či osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami.uviedol Vlčan.Oprávnenými subjektmi by časom podľa ministerstva mohli byť aj zariadenia, ktoré pripravujú teplé pokrmy ľuďom v hmotnej núdzi alebo osobám, ktoré sa ocitli v mimoriadne nepriaznivej či krízovej situácii a sú odkázané na potravinovú pomoc.dodal minister. Bližšie informácie a verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej výzvy sú na webovej stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR.