Vlčan rokoval s vidieckou radou, témou boli aj reštitučné nároky

Bratislava 3. februára (TASR) - Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) sa vo štvrtok stretol so zástupcami vidieckej rady. Témou rokovania bola nová Spoločná poľnohospodárska politika, novela zákona o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva, ale aj nevyriešené reštitučné nároky.



"Komunisti dokázali za tri roky po roku 1948 pôdu majiteľom zobrať a my sme ju nedokázali vlastníkom vrátiť ani 30 rokov po revolúcii," vyhlásil Vlčan s tým, že stále majú na pôdu prednostné právo užívatelia pred majiteľmi. Túto nespravodlivosť chce Vlčan zrušiť.



Zástupcovia vidieckej rady podľa slov agrorezortu vyjadrili týmto krokom podporu a ocenili prácu, ktorú minister koná v súvislosti s usporiadaním pozemkového vlastníctva.



Okrem toho sa minister so združeniami a poľnosamosprávami rozprával aj o aktuálnej situácii v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) po znovuzískaní trvalej akreditácie. Zástupcovia vidieckej rady sa zaujímali o aktuálne vyhlásené výzvy v objeme 280 miliónov eur pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov na obnovu techniky, hospodárskych stavieb a technologických zariadení.



Minister predstavil aj zmenu v prideľovaní dotácií formou katalógových cien. "Po novom už žiadateľ nemusí realizovať komplikované verejné obstarávanie, ktoré v minulosti umožňovalo umelo zvyšovať ceny a celý proces realizácie neraz komplikovalo," skonštatovalo ministerstvo pôdohospodárstva s tým, že na základe katalógu poľnohospodári budú presne vedieť, akú výšku dotácie na potrebnú techniku podľa stanovených parametrov majú nárok po splnení stanovených podmienok.



Minister na stretnutí združeniam tiež pripomenul, aby poľnohospodári vzhľadom na časovú náročnosť procesu vyhodnocovania svoju žiadosť prihlásenú v rámci výzvy 50 stiahli a predložili aktualizovanú žiadosť v rámci novej výzvy 4.1. V nej bude PPA aplikovať nové postupy vychádzajúce z procesov pridelenej akreditácie.



Ďalej na stretnutí prediskutovali systém poradenstva a vzdelávania v rezorte. Zástupcovia ministerstva vysvetlili zámery nastavenia znalostného a informačného systému AKIS v snahe zabezpečiť dostupnosť všetkých potrebných odborných informácií z vedy a výskumu na využitie v praxi.