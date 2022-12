Vlčan čiastočne súhlasí so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu

Bratislava 20. decembra (TASR) - Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan v utorok na tlačovej konferencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR reagoval na najnovšie zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, že Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) v rokoch 2019 až 2021 vyplácalo viac ako 45 miliónov eur len za vyplnenie dotazníkov. Súhlasil, že vyplácanie formou dotazníkových schém bolo nevhodným riešením, a priznal kontrolné nedostatky v schéme pomoci pri boji proti africkému moru ošípaných (AMO). Nesúhlasil však s tvrdením, že kampaň o pomoci bola netransparentná.



"Aj najbližšie obdobie bude NPPC vyplácať práve štátnu pomoc v súlade s už schválenou schémou z Bruselu vo výške 16 miliónov eur," uviedol Vlčan. Zaviedli kontrolný systém, podobne ako pri výplate podpôr v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).



"V súčasnosti prebieha školenie zamestnancov, aby vedeli vykonávať kontroly. Zintenzívňuje sa aj kontrolná činnosť zo strany MPRV voči NPPC ako podriadenej organizácii. Ja som už nariadil vykonanie kontroly výplaty napríklad podpory približne osem miliónov eur pre potravinárov, ktorá bola tento rok poskytnutá prostredníctvom NPPC," doplnil dočasne poverený minister pôdohospodárstva.



MPRV naplánovalo tiež medzinárodný audit NPPC na budúci rok, ktorý by mal povedať, v akej forme by sa malo NPPC zachovať, respektíve v ktorých oblastiach má medzinárodnú excelentnosť na európskej alebo svetovej úrovni.



Na zistenie NKÚ, že k značnej chybovosti v poskytovaní odmeny chovateľom na základe dotazníkov došlo aj za dočasne povereného ministra Vlčana, ten reagoval, že postupovali podľa existujúcich schém, ktoré mali na NPPC nastavené, a že nemohli použiť schémy štátnej pomoci, lebo práve na tie podpory, ktoré mali byť vyplatené do konca minulého roka, ich nemali. "Čas prípravy takejto schémy trvá niekoľko mesiacov, lebo to potrebujete odrokovať s Bruselom," vysvetlil.



Dočasne poverený minister pôdohospodárstva nesúhlasil ani s tvrdením, že informačná kampaň o pomoci bola netransparentná. Výzva bola podľa jeho slov vysielaná v televízii a informovali o nej aj združenia chovateľov e-mailmi.



Vlčan nesúhlasil ani s 50 % mierou chybovosti, ktorú uviedol NKÚ. "Ja si osobne myslím, že išlo len o nepochopenie, ako sa tie dotazníky vypĺňali alebo mali vypĺňať. Dôležité bolo, že dotazníky nám poľnohospodári a potravinári vyplnili pravdivo, tam nebola podmienka, že musia vyplniť každú kolónku," odôvodnil. Dodal, že niektorí zamestnanci mohli prehliadnuť, že bolo potrebné doplniť aj ďalšie údaje.