Vlčan: Spoločný nástroj by umožnil Ukrajine kupovať vlastnú pšenicu

Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovensko navrhlo vytvorenie spoločného európskeho nástroja, s pomocou ktorého by mohla byť ukrajinská pšenica vykupovaná priamo ukrajinskou vládou. Zdroje by poskytla Európska komisia (EK) napríklad Svetovému potravinovému programu. V piatok o tom po online rokovaní ministrov pôdohospodárstva krajín V4, Bulharska, Rumunska a zástupcu z Ukrajiny informoval dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.



Pšenica by sa tak dostala naspäť na ukrajinské trhy mimo EÚ. Všetky krajiny vyjadrili tejto iniciatíve podporu. Poľsko a Maďarsko navrhli zaviesť dočasné clá na import ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Vlčan upozornil na to, že dočasné zavedenie ciel je len návrh, na ktorom sa všetky krajiny zúčastnené na online stretnutí zhodli, a podporia ho na úrovni Európskej komisie. Rozhodnutie však podľa Vlčana musí prísť zo strany všetkých členských krajín Európskej únie (EÚ).





Obe iniciatívy budú prezentovať na najbližšom zasadnutí rady ministrov pôdohospodárstva. "Veríme, že sa nám podarí kritickú situáciu s uvoľnením skladov pre obilie čo najskôr vyriešiť, lebo o tri - štyri mesiace sa začína žatva a času na riešenie problému nezostáva veľa," povedal Vlčan.



Dodal zároveň, že sa v piatok osobne stretol s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku a informoval ho o dôvodoch zavedenia zákazu spracovania a uvádzania ukrajinského obilia nielen v potravinovom, ale aj krmovinovom reťazci. "Zároveň som mu poskytol pomoc v riešení tohto problému používania v Európskej únii nepovolených ochranných prostriedkov," povedal s tým, že veľvyslanec tlmočil porozumenie a zároveň navrhol stretnutie s ukrajinským ministrom pôdohospodárstva.