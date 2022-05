Vlčan: Štát má záujem byť vopred informovaný o exporte agrokomodít

Bratislava 10. mája (TASR) - Štát má záujem byť vopred informovaný o exporte agrokomodít zo SR. Uviedol to po utorkovom stretnutí s novinármi minister pôdohospodárstva SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v súvislosti s pozmeňovacím návrhom poslanca parlamentu Martina Fecka (OĽANO) k novele zákona o potravinách, ktorý sa prerokúva v Národnej rade SR.



"Návrh pána poslanca Fecka dať do rúk Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR možnosť dodatočnej informačnej povinnosti od subjektov, ktoré chcú vyviezť kľúčové potravinárske komodity za hranice SR, je dobrý. Je to správny krok," dodal agrominister.



Spresnil, že ide o skvalitnenie informačného toku, ktorý MPRV potrebuje, aby kvalitne vykonávalo pozíciu regulátora na trhu. "My dnes, samozrejme, sledujeme stavy zásob repky, pšenice, slnečnice a iných agropotravinárskych komodít, ktoré sú potrebné pre produkciu potravín," poznamenal.



"Nevieme však presne, čo sa nám s nimi udeje v priebehu nasledujúcich 30 dní. Máme nejakú predikciu, nejakú skúsenosť z predchádzajúcich období, koľko sa mesačne namelie povedzme potravinárskej múky," priblížil Vlčan.



MPRV podľa neho chce zabrániť situácii, aby štát bol prekvapený, že viacero poľnonákupov simultánne vyvezie veľké množstvá pšenice za hranicu. "To nevieme vylúčiť, keďže sa trh rozkolísal a dochádza k poruchám na trhu v súvislosti s krízou a vojnou na Ukrajine," vysvetlil minister pôdohospodárstva.



"Bude preto dobré, keď my tú informačnú povinnosť budeme môcť zaviesť voči niektorým komoditám a niektorým potenciálnym vývozcom. Nezavádzame vývozné licencie, nehovoríme ani o predkupnom práve na niektoré komodity," povedal.



Rezort len chce podľa neho dopredu vedieť, ak niekto chce vyviezť napríklad viac ako 400 ton potravinárskej pšenice, aby ministerstvo pôdohospodárstva mohlo zareagovať, že aktivuje subjekty hospodárskej mobilizácie, ktorými sú aj mlynári i poľnonákupy.



"Sme presvedčení, že formulácia, ktorú sme odkontrolovali s pánom poslancom Feckom, je v súlade s európskym právom. Ide o dodatočnú informačnú povinnosť, ktorú si budú musieť niektoré subjekty plniť. Nezasahujeme do trhu, ani do cenotvorby," dodal Vlčan.