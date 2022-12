Vlčan: Úroda cukrovej repy bola v roku 2022 pre sucho nižšia

Bratislava 20. decembra (TASR) - Cukrová repa sa v roku 2022 na Slovensku pestovala na ploche asi 20.000 hektárov (ha), úroda bola pre sucho nižšia. Tí pestovatelia, ktorí mali možnosť používať závlahy, mali hektárové výnosy vyššie o tretinu. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) za účasti zástupcov Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCR) SR a Slovenského cukrovarníckeho spolku (SCS).



"Som veľmi rád, že nám cukrovarnícka vertikála funguje a zabezpečuje prakticky plnú potravinovú sebestačnosť v komodite cukor. Cukru máme tak dostatok, za relatívne primerané ceny. V Európe sú totiž krajiny, kde je nedostatok cukru a kde ceny pre spotrebiteľov vyleteli nahor. Je dôležité, aby sme do budúcnosti udržali túto dodávateľsko-odberateľskú vertikálu," priblížil Vlčan.



Podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Roberta Kovácsa sa niekedy cukrová repa pestovala v SR na ploche okolo 55.000 ha. "Cieľom je pestovať ju na ploche okolo 22.500 ha. Mali sme niekedy 10 cukrovarov. Dnes nám na Slovensku zostali len dva. Napriek tomu, že sú len dva, zabezpečujú potravinovú sebestačnosť SR v cukre a dokážu vyrobiť okolo 160.000 až 175.000 ton cukru ročne," poznamenal predseda ZPCR SR.



Úrody sa podľa Kovácsových informácií pohybujú na úrovni okolo 56 ton (t) z hektára, v minulosti boli na úrovni až 62 t/ha. "Cukornatosť bude v tomto roku na hodnote 15,8 %, štandardne sa pohybuje na úrovni asi 16 %. Vertikála cukru primárne aj sekundárne zabezpečuje prácu pre približne 3000 ľudí. Do pokladnice štátu generuje sektor cukru pri podpore 10 až 12 miliónov eur sumu 42 miliónov eur ročne," zdôraznil Kovács.



"Krajiny ako Maďarsko, Chorvátsko, Grécko, aj Poľsko zažili toto leto nedostatok cukru. Slovensko ho nezažilo, pretože tu máme funkčnú vertikálu cukru, ktorá sebestačnosť v cukre dokáže zabezpečiť aj v takom suchom roku, akým bol rok 2022. Slovensko má dostatočné zdroje, aby pokrylo svoju spotrebu," doplnil predseda SCS Michal Abelovič.