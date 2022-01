Vlčan: Verejnosť bude môcť kontrolovať obchod s drevom cez aplikáciu

Bratislava 20. januára (TASR) – Verejnosť bude môcť kontrolovať obchod s drevom v štátnom podniku Lesy SR priamo v aplikácii. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) a generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy pri predstavení projektu "Otvorené Lesy". Jeho hlavným cieľom je priniesť verejnosti jednoduché a prehľadne spracované informácie o nakladaní s drevom prostredníctvom aplikácie Otvorené drevo, ktorá je dostupná na stránke otvorene.lesy.sk.



"Som rád, že sa nám v rámci procesu reorganizácie podarilo spustiť aj aplikáciu, ktorá pre širokú verejnosť sprehľadní pohyb dreva od jeho ťažby až po dovoz k odberateľovi. Treba zdôrazniť, že ju vyvinuli naši vlastní zamestnanci a je to jedinečné dielo svojho druhu na Slovensku," povedal Kőszeghy.



Ako uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, ide o unikátny systém, ktorý v tejto oblasti tak komplexne ešte nikto nerealizoval. "Vzhľadom na minulosť, keď dochádzalo k špekulatívnym obchodom s drevom, je najdôležitejšou úlohou zaviesť taký systém, ktorý v štátnom podniku Lesy SR zabezpečí čo najefektívnejšiu kontrolu. Aplikácia Otvorené drevo umožňuje verejnú kontrolu ťažby, obchodu aj prepravy dreva z našich lesov," povedal Vlčan.



Webová aplikácia Otvorené drevo je podľa MPRV dostupná pre všetkých a sú v nej dostupné detailné informácie o prevoze dreva, ktoré predávajú Lesy SR prostredníctvom svojich odštepných závodov po celom Slovensku. Je členená do šiestich základných sekcií.



Údaje sa v aplikácii aktualizujú každú polhodinu, dáta sa čerpajú z viacerých interných a externých systémov. Dostupné dáta sa týkajú kľúčových a stredných odberateľov, čo predstavuje viac ako 90 % všetkých odberateľov za obdobie posledných päť rokov. Informácie sa dajú filtrovať na základe vybraných ukazovateľov (mesiac, rok, odberateľ, lokalita a pod). V rámci zverejnených dát sa verejnosť môže dozvedieť informácie o preprave dreva až po úroveň odvozného miesta, v súčasnosti ide až o 12.000 odberných miest.



Verejnosť má okrem uvedenej aplikácie aj ďalšiu možnosť nahliadnuť do údajov o plánovaní a evidencii odborného hospodárenia v lesoch na Slovensku prostredníctvom Informačného systému lesného hospodárstva.



"Tento systém je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný, je využívaný ako nástroj štátnej správy na úseku lesného hospodárstva. Slovensko je podľa dostupných informácií jediná krajina na svete, ktorá zabezpečuje zber, evidenciu a online publikovanie informácií o všetkých lesoch na svojom území," doplnil generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh. Systém je formou online aplikácie dostupný na stránke gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo v sekcii "mapa".