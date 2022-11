Vlčan: Viac ako 4 mld. eur pomôžu zvýšiť potravinovú sebestačnosť SR

Bratislava 30. novembra (TASR) - Viac ako štyri miliardy eur pomôžu zvýšiť potravinovú sebestačnosť SR. Uviedol to v stredu na brífingu počas rokovania vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) k Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027. Schválenie strategického plánu Európskou komisiou (EK) oznámil agrorezort 24. novembra.



Rozhodnutím EK vstúpi podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR od 1. januára 2023 do platnosti strategický plán, podľa ktorého sa bude pôdohospodárom prerozdeľovať 3,38 miliardy eur z eurofondov a 866,8 milióna eur zo štátneho rozpočtu.



"Som presvedčený, že tieto viac ako štyri miliardy eur pomôžu zvýšiť potravinovú sebestačnosť, pomôžu nám zlepšiť životné prostredie a vytvoria dobrý základ na to, aby sme aj do budúcnosti mohli pozerať s optimizmom, že odovzdáme pôdu a krajinu našim deťom v lepšom stave, ako sme ju zdedili my," spresnil agrominister.



Slovensko má podľa slov Jaroslava Karahutu (Sme rodina), predsedu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výborný strategický plán. "Slovensko má strategický plán, ktorý dáva šancu zvrátiť dlhodobý úpadok slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a otočiť krivku úpadku na krivku rastu," poznamenal Karahuta.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podľa slov jej predsedu Emila Macha víta schválenie strategického plánu. "Pre nás je to dôležitá vec, pretože po Novom roku už nikto nemôže obviňovať poľnohospodára, že dostáva nejaké peniaze za ničnerobenie. Budeme mať menšie parcely, živočíšna výroba a špeciálna rastlinná výroba dostanú maximum peňazí z toho, čo strategický plán umožňuje. Je dobre, že sme sa ubrali touto cestou," doplnil na brífingu Macho.



Cieľom strategického plánu Slovenska je podľa MPRV zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora za súčasnej ochrany prírodných zdrojov. Plán zavádza hornú hranicu priamych platieb na základe veľkosti farmy a redistribučnú podporu pre malé a stredné podniky. Dodatočná ročná podpora vo výške 370 miliónov eur pomôže slovenským farmárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, keďže do tejto kategórie patrí 61 % slovenskej poľnohospodárskej pôdy.



S pomocou podpory CAP sa slovenský plán podľa agrorezortu usiluje o to, aby do roku 2030 bolo 20 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku obhospodarovanej ekologicky. Okrem toho takmer 64 % dobytčích jednotiek bude profitovať z fondov EÚ na zníženie používania antibiotík a podpory dobrých životných podmienok zvierat. Rozvoj vidieka je tiež veľkou súčasťou strategického plánu Slovenska, keďže podporí vytvorenie 1500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov. Napokon viac ako 10.000 osôb bude mať prístup k poradenstvu a odbornej príprave, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu a udržateľné poľnohospodárstvo.



Národný strategický plán schválila vláda SR na rokovaní 10. februára 2022, počas prípravy boli návrhy konzultované so zástupcami stavovských organizácií a EK. Oficiálne rokovania Slovenska s EK sa začali 1. júna 2022, za necelý polrok sa podarilo vyriešiť 315 pripomienok, z toho 27 kľúčových.