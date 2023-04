Vlčan: Vláda zakázala dovoz ukrajinských agrokomodít, nie ich tranzit

Bratislava 17. apríla (TASR) - Vláda na svojom pondelkovom online rokovaní schválila zákaz dovozu ukrajinského obilia a niektorých poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny, nie však ich tranzit cez Slovensko. Informoval o tom na brífingu po rokovaní vlády dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Zákaz by podľa uznesenia vlády mal byť účinný od 19. apríla.



"Dnes som na vládu predložil a vláda schválila návrh zákazu dovozu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny a pôvodom z Ukrajiny. Zároveň som na vládu predložil a vláda schválila zavedenie osobitného režimu tranzitu zásielok poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny a pôvodom z Ukrajiny," priblížil agrominister.



Ide podľa neho o opatrenie na ochranu slovenského agropotravinárskeho sektora a hlavne zdravia spotrebiteľov. "Poľsko pristúpilo k veľmi striktným zákazom a my sme museli reagovať, aby sme ochránili slovenský trh v tých poľnohospodárskych a potravinárskych produktoch, kde máme vlastnú sebestačnosť zabezpečenú," poznamenal Vlčan s tým, že zoznamy boli určené najmä s ohľadom na zdravotnú neškodnosť produkcie.



"Dnešným uznesením vláda nezavádza zákaz tranzitu prostredníctvom koridorov solidarity do prístavov tak, aby produkcia z Ukrajiny určená na tretie trhy mimo EÚ mohla pokračovať," dodal Vlčan.



Agrorezort v pondelok informoval, že vláde navrhol zákaz dovozu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny a pôvodom z Ukrajiny na územie SR, a to obilniny, cukor, sušené krmivá, osivá, chmeľ, ďalej ľan a konope, ovocie a zeleninu, spracované ovocné a zeleninové výrobky, ale aj víno, etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu a med a včelie produkty.