Vlčan:EÚ pri ochrane svojich lesov nemôže dovoliť ich ničenie vo svete

Brusel 17. januára (TASR) - V oblasti zalesňovania môže byť Slovensko príkladom pre ostatné členské krajiny Európskej únie. V rozhovore pre TASR to v pondelok v Bruseli uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Minister potvrdil, že v rámci utorňajších rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov sa hovorilo aj o "trvalo udržateľných uhlíkových cykloch", čiže o zachytávaní uhlíka do pôdy, čo priamo súvisí s novou stratégiou zalesňovania Európy.



Ministri zodpovední za agrosektor už vlani v novembri prijali novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ do roku 2030 s dôrazom na "potrebu dosiahnuť rovnováhu medzi environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi aspektmi udržateľného obhospodarovania lesov".



Vlčan v tejto súvislosti upozornil, že Slovensko v oblasti starostlivosti o lesy môže slúžiť ako príklad aj pre iné členské krajiny. Pripomenul, že na Slovensku sa medziročne rozširuje plocha lesov už niekoľko desaťročí a dodal, že slovenské systémy vodozádržných opatrení v lese sú tiež príkladom pre iné krajiny. Slováci v rámci bilaterálnej spolupráce napríklad v tejto oblasti pomáhajú Grécku, kde sú veľmi oceňovaní.



Slovenská strana chce podľa jeho slov zabrániť tomu, aby EÚ dovozom lacnejšej potravinovej produkcie napríklad z Brazílie, umožnenej obchodnou dohodou Mercosur, nepodporovalo nelegálne odlesňovanie Brazílie. Deje sa tak pri vytváraní nových pasienkov alebo plôch na produkciu krmovín pre hovädzí dobytok, ktorý sa potom exportuje na jednotný trh EÚ.



Európska komisia má ambiciózny plán, aby EÚ do roku 2030 vysadila najmenej tri miliardy ďalších stromov v snahe ešte viac rozšíriť výskyt stromov v členských krajinách a podporiť svoje ekologické ciele. Vlčan uviedol, že Slovensko víta všetky kroky súvisiace s výsadbou nových stromov a zdôraznil, že štáty podnik Lesy SR je príkladom toho, ako sa má krajina obnovovať a zalesňovať.



"Je pre nás však veľmi dôležité, aby sme sa na to pozerali globálne. Lebo keď budeme chrániť naše lesy v Európe, nesmieme dopustiť, aby sa zelené pľúca planéty, čiže lesy Brazílie, ničili," opísal situáciu Vlčan.